Australiano faz graça ao perder para gigante em Brisbane; vídeo

Número 183º do mundo, o australiano Dane Sweeny mostrou bom humor (e criatividade) ao perder na estreia do ATP 250 de Brisbane. No alto de seu 1,70m, o anfitrião pegou uma cadeira para cumprimentar o rival, o gigante americano Reilly Opelka, de 2,11m.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo

O tenista da casa pegou uma cadeira para cumprimentar e abraçar o adversário. Em seguida, sem o objeto de apoio, parabenizou o tenista dos EUA, para risos e aplausos da torcida. Confira no vídeo abaixo:

continua após a publicidade



Australiano substituiu João Fonseca

Como se sabe, o bem-humorado Sweeny, que veio do qualifying, entrou na chave principal graças à desistência de João Fonseca. Com lesão na lombar, o número 1 do Brasil e 29 do mundo desistiu do torneio. Semana que vem, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, estreia na temporada no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália.



Opelka, por sua vez, atual vice-campeão, vai duelar, nas oitavas de final, contra o lucky loser polonês Kamil Majchrzak (59º). O confronto é inédito em torneios ATP. Em 2018, no Challenger de Playford, na Austrália, Opelka venceu por duplo 7/6.

Ano passado, o grandalhão dos EUA, que derrotara o sérvio Novak Djokovic nas quartas de final, acabou se lesionando na decisão, diante do tcheco Jiri Lehecka, ainda no primeiro set.

continua após a publicidade

Um dos recordistas de aces na temporada passada, o gigante americano fez nada menos que 790 saques indefensáveis em 2025.

Diante do bem-humorado Sweeny, foram 21 aces do gigante americano.