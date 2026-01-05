menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Demoliner é o primeiro brasileiro a vencer uma partida de ATP em 2026

ATP 250 de Brisbane tem mais quatro tenistas do país nas duplas

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
11:45
O francês Giovanni Perricard (e) e o brasileiro Marcelo Deomoliner (Reprodução)
imagem cameraO francês Giovanni Perricard (e) e o brasileiro Marcelo Deomoliner (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite de domingo, saiu a primeira vitória do tênis brasileiro, em ATP, na temporada. Ao lado do francês Giovanni Perricard, o gaúcho Marcelo Demoliner venceu a estreia do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. O placar, diante do mexicano Santiago Gonzalez e do holandês Jean-Julien Rojer, foi 6/3, 4/6 e 10/7.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Confira imagens da Batalha dos Sexos, entre Sabalenka e Kyrgios

Os rivais, nas oitavas de final, da dupla franco-brasileira será a parceria quinta favorita do torneio australiano, formada pelo francês Manuel Guinard e pelo britânico Luke Johnson.

Demoliner e mais quatro brasileiros em Brisbane

Além de Demoliner, mais quatro brasileiros jogam as duplas em Brisbane. Número 1 do país e 40º do mundo na modalidade, o carioca (radicado em Santos) Fernando Romboli inicia a parceria com o mineiro (e multicampeão de Grand Slams) Marcelo Melo. A outra dupla do país é formada pelos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos.

continua após a publicidade

Enquanto Romboli/Melo estreia contra os tchecos Tomas Machac e Matej Vocel, Luz/Matos encara os convidados e anfitirões Cruz Hewitt e James Duckworth. Como se sabe, Cruz é filho do ex-líder do ranking mundial nas simples Llleyton Hewitt.

Os dois brasileiros em ação nesta segunda-feira não tiveram sucesso em suas estreias no Challenger 75 de Noumea, na Nova Caledônia, torneio sobre o piso duro preparatório para o qualificatório do Australian Open que acontece semana que vem.

continua após a publicidade

Nesta segunda-feira, o dia foi de derrotas para o paranaense Thiago Wild (216º do mundo) e o paulista Gustavo Heide (239º). Os dois perderam, respectivamente, para o francês Clement Tabur (206º), por 2 sets 4/6, 6/1 e 6/4 e o canadense Liam Draxl (132º), por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3, no Challenger 75 de Noumea, na Nova Caledônia.

Semana que vem, Wild e Heide jogam o qualifying do Australian Open.

Melo (e) e Romboli estreiam em Brisbane (Reprodução)
Melo (e) e Romboli estreiam em Brisbane (Reprodução)


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias