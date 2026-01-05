Demoliner é o primeiro brasileiro a vencer uma partida de ATP em 2026
ATP 250 de Brisbane tem mais quatro tenistas do país nas duplas
Na noite de domingo, saiu a primeira vitória do tênis brasileiro, em ATP, na temporada. Ao lado do francês Giovanni Perricard, o gaúcho Marcelo Demoliner venceu a estreia do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. O placar, diante do mexicano Santiago Gonzalez e do holandês Jean-Julien Rojer, foi 6/3, 4/6 e 10/7.
Os rivais, nas oitavas de final, da dupla franco-brasileira será a parceria quinta favorita do torneio australiano, formada pelo francês Manuel Guinard e pelo britânico Luke Johnson.
Demoliner e mais quatro brasileiros em Brisbane
Além de Demoliner, mais quatro brasileiros jogam as duplas em Brisbane. Número 1 do país e 40º do mundo na modalidade, o carioca (radicado em Santos) Fernando Romboli inicia a parceria com o mineiro (e multicampeão de Grand Slams) Marcelo Melo. A outra dupla do país é formada pelos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos.
Enquanto Romboli/Melo estreia contra os tchecos Tomas Machac e Matej Vocel, Luz/Matos encara os convidados e anfitirões Cruz Hewitt e James Duckworth. Como se sabe, Cruz é filho do ex-líder do ranking mundial nas simples Llleyton Hewitt.
Os dois brasileiros em ação nesta segunda-feira não tiveram sucesso em suas estreias no Challenger 75 de Noumea, na Nova Caledônia, torneio sobre o piso duro preparatório para o qualificatório do Australian Open que acontece semana que vem.
Nesta segunda-feira, o dia foi de derrotas para o paranaense Thiago Wild (216º do mundo) e o paulista Gustavo Heide (239º). Os dois perderam, respectivamente, para o francês Clement Tabur (206º), por 2 sets 4/6, 6/1 e 6/4 e o canadense Liam Draxl (132º), por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3, no Challenger 75 de Noumea, na Nova Caledônia.
Semana que vem, Wild e Heide jogam o qualifying do Australian Open.
