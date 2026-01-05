Ingrid e Pigossi começam o ano com derrota em Auckland
Dupla brasileira perde na estreia no WTA de Auckland
Na noite de domingo, a carioca Ingrid Martins e a paulista Laura Pigossi foram eliminadas na estreia do WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia. Em duelo bastante equilibrado, a dupla brasileira perdeu para a britânica Maia Lumsden e a holandesa Isabelle Haverlaag, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (7/1) e 12/10, após 1h51min de duração.
A primeira rodada de duplas do torneio em Auckland também foi marcada pela derrota da experiente Venus Williams. Aos 45 anos, a americana, ao lado da ucraniana Elina Svitolina, perdeu para a compatriota Iva Jovic e a filipina Alexandra Eala, por 7/6 e 6/1. Abaixo, a alegria da americana e da atleta das Filipinas após a vitória:
Ingrid segue para a Austrália
Na próxima semana, Ingrid Martins, atual 78ª do mundo nas duplas, joga o WTA 250 de Hobart, na Austrália. Sua parceira nesse torneio será a russa Mariia Kozyreva. Será o último torneio antes do Australian Open, que começa no próximo dia 18.
Será a primeira participação da tenista carioca no torneio em Hobart.
