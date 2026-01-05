menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Ingrid e Pigossi começam o ano com derrota em Auckland

Dupla brasileira perde na estreia no WTA de Auckland

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
11:18
Laura Pigossi (e) e Ingrid Martins em foto de arquivo (Crédito: André Gemmer/CBT)
imagem cameraLaura Pigossi (e) e Ingrid Martins em foto de arquivo (Crédito: André Gemmer/CBT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite de domingo, a carioca Ingrid Martins e a paulista Laura Pigossi foram eliminadas na estreia do WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia. Em duelo bastante equilibrado, a dupla brasileira perdeu para a britânica Maia Lumsden e a holandesa Isabelle Haverlaag, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (7/1) e 12/10, após 1h51min de duração.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Confira imagens da Batalha dos Sexos, entre Sabalenka e Kyrgios

A primeira rodada de duplas do torneio em Auckland também foi marcada pela derrota da experiente Venus Williams. Aos 45 anos, a americana, ao lado da ucraniana Elina Svitolina, perdeu para a compatriota Iva Jovic e a filipina Alexandra Eala, por 7/6 e 6/1. Abaixo, a alegria da americana e da atleta das Filipinas após a vitória:

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada
➡️Tênistória: Do choro de Federer ao recorde de Djokovic, momentos únicos na Austrália
➡️Após ATP de Brisbane, confira os próximos torneios de João Fonseca

Ingrid segue para a Austrália

Na próxima semana, Ingrid Martins, atual 78ª do mundo nas duplas, joga o WTA 250 de Hobart, na Austrália. Sua parceira nesse torneio será a russa Mariia Kozyreva. Será o último torneio antes do Australian Open, que começa no próximo dia 18.

continua após a publicidade

Será a primeira participação da tenista carioca no torneio em Hobart.

A americana Iva Jovic e a filipina Alexandra Eala após a vitória sobre a dupla de Venus Williams (Foto: Andrew Cornaga/Divulgação) 
A americana Iva Jovic e a filipina Alexandra Eala após a vitória sobre a dupla de Venus Williams (Foto: Andrew Cornaga/Divulgação)&nbsp;

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias