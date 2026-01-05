Sem João Fonseca, Oncins convoca o Brasil para a Copa Davis

Nesta segunda-feira (5), o capitão Jaime Oncins convocou o Brasil para o desafio contra o Canadá, em Vancouver, pela Copa Davis, nos dias 6 e 7 de fevereiro. As duas principais novidades da lista foram a ausência de João Fonseca, que caiu quatro posições no ranking nesta segunda e aparece como o 29º do mundo, e a estreia do duplista Fernando Romboli, que completou 37 anos no domingo.

Para as simples, Oncins convocou o pernambucano e estreante João Lucas Reis (204º), além dos paulistas Gustavo Heide (239º) e Matheus Pucinelli (298º). Nas duplas, o estreante carioca Romboli (39º), aos 37 anos, vai jogar ao lado de seu novo parceiro, o mineiro Marcelo Melo (54º).

- Estamos a pouco menos de um mês do confronto contra o Canadá e anunciamos hoje a convocação. Conto com João Lucas Reis, Gustavo Heide e Matheus Pucinelli para os jogos de simples, além da dupla formada por Marcelo Melo e Fernando Romboli. O João Lucas Reis chega após um segundo semestre de 2025 muito consistente e faz sua primeira convocação para a Copa Davis, enquanto o Fernando Romboli também estreia na equipe depois de um excelente ano. São oportunidades merecidas - explica Oncins.

Davis era um objetivo para Romboli

Recentemente, em entrevista exclusiva ao Lance!, Romboli falou que ainda não desistira de ser convocado para a competição:



- Com certeza é um objetivo, nunca joguei, seria um ponto alto na minha carreira. Acho que o Jaime (Oncins, capitão) tem várias opções, tenho certeza que eu sou uma delas, mas é ele quem decide. Tenho muita vontade e tomara que eu seja convocado para alguma Copa Davis, estou bastante animado.

O capitão brasileiro entrou em detalhes sobre duas de suas novidades na lista:



- O Gustavo Heide já teve participações anteriores e superou um período difícil em 2025 por conta de lesões, encerrando o ano com um título de Challenger. O Pucinelli, que já esteve com a equipe em outras oportunidades, é um jogador que sempre contribui muito para o grupo. Na dupla, o Fernando se junta ao Marcelo Melo, que traz toda a sua experiência. Infelizmente, desta vez não poderei contar com o João Fonseca, mas seguimos confiantes para mais uma batalha fora de casa. Em oito anos como capitão, jogamos apenas três vezes no Brasil, e mais uma vez vamos competir longe de casa, confiando na força do time - completou o comandante brasileiro.

Enquanto o Brasil não terá nenhum tenista, nas simples, no top 200, para o confronto, o Canadá conta com três top 50: Felix Auger-Aliassime (5º), Denis Shapovalov (23º) e Gabriel Diallo (40º).

Os dois melhores canadenses, no entanto, ficaram de fora da lista. O país irá para o duelo diante do Brasil com Diallo, Liam Draxl (132º), Alexis Galarneau (213º) e Nicolas Arseneault (501º).

João Fonseca estreia em Adelaide

Após desistir do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, por conta de dores na lombar, João Fonseca estreia na semana que vem em 2026. O desafio do número 1 do Brasil nas simples será o ATP 250 de Adelaide, também em solo australiano.

Em setembro, pela Davis, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira garantiu a vitória sobre a Grécia, em Atenas, ao derrotar o anfitrião Stefanos Tsitsipas (ex-top 3).