Polêmico tenista francês irrita veterano italiano após vitória; vídeo

Número 91 do mundo e ex-51, o polêmico Corentin Moutet, de 26 anos, tem costuma colecionar mais desafetos que vitórias ao longo da carreira, e não faltam vídeos de suas confusões em quadra . Nesta terça-feira, 10, na grama do ATP de Stuttgart, na Alemanha, o tenista francês irritou o experiente italiano Fabio Fognini, de 38 anos e 117º do mundo, na vitória por 6/4, 6/7 e 6/3.



Depois da primeira partida entre eles no circuito, o tenista da Itália não escondeu a irritação com o adversário. E disse:

- Olha para mim, seu porquinho! - disse Fognini.



Na quinta-feira, Moutet, que tem 74 vitórias e 99 derrotas como profissional, volta à quadra para enfrentar o principal favorito, o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. O confronto é inédito.



Relembre algumas polêmicas de Moutet

Há três meses, no Challenger de Phoenix, o tenista francês provocou tanto Alexander Bublik, ao ponto de o cazaque ter chamdo Moutet para brigar fora da quadra:









Dois meses depois, em maio, no Masters 1000 de Madri, Moutet destruiu a raquete, abandonou a partida (aparentemente sem nenhuma justificativa) e saiu de quadra debaixo de muitas vaias. Confira abaixo:





