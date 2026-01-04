João Fonseca cairá no ranking da ATP após desistência em Brisbane; entenda

Na madrugada deste domingo (4), manhã na Austrália, João Fonseca pegou todos de surpresa ao anunciar a desistência do ATP 250 de Brisbane. O brasileiro faria sua estreia contra o norte-americano Reilly Opelka, mas tomou a decisão de desistir por conta de uma lesão na lombar.

O abandono terá consequências na posição de Fonseca no ranking mundial. Como não participará do torneio, não somará pontos. Assim, em atualização do ranking da ATP na semana que vem, é provável que o brasileiro saia do Top 30.

Fonseca é o melhor tenista do Brasil na atualidade, e, no momento, ocupa a 24ª posição do ranking. Esse feito se deve à temporada gloriosa do carioca de 19 anos na temporada 2025, quando conquistou seus dois primeiros títulos de ATP, em Buenos Aires (ATP 250) e na Basileia (ATP 500).

João Fonseca vence ATP da Basileia. (Foto: Fabrice Coffrini/ AFP)

Agora, a estreia de Fonseca em 2026 será apenas no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio tem o início marcado para o dia 12 de janeiro.

A desistência de João Fonseca

A saúde de João Fonseca virou preocupação para os fãs brasileiros após o anúncio de desistência do ATP 250 de Brisbane. Segundo a Associação de Tenistas Profissionais (ATP), o motivo da saída do brasileiro foi uma lesão na região da lombar. A reportagem do Lance!, então, apurou que o tenista já passou por exames.

Após sentir incômodos nas costas, João passou por uma ressonância magnética que definiu a gravidade da lesão. A tranquilidade veio com a notícia de que o problema, na verdade, não é grave. Apesar disso, o jovem tenista optou por abandonar o torneio.

