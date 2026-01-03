Jogadoras da Superliga anunciam noivado, e estrelas do vôlei comemoram

O amor está no ar na Superliga Feminina e, mais especificamente, no Mackenzie! Pelas redes sociais, Carla Santos, ponteira da equipe, e Gabi Dutra, líbero, anunciaram o noivado. Nos comentários, grandes nomes do vôlei, como Fernanda Garay, e ex-jogadoras, como Sassá, comemoram este passo na vida das amigas de profissão.

Na publicação, Gabi se declarou para a, agora, noiva, e demonstrou a felicidade por estar vivendo este momento.

— EU ESTOU NOIVA. Como eu estou feliz em poder viver esse amor com você, por poder compartilhar tantas coisas lindas ao seu lado, que dia especial para nós meu amor, um dia onde a gente pode estar com nossas famílias testemunhando nosso amor. Eu não tenho dúvida, você é a vida me amando de volta! SIM MIL VEZES PRA VOCÊ.

Nos comentários, Carla respondeu: "Que Deus continue sempre nos guiando em cada passo da nossa vida, Mulherzinha".

O post ainda rendeu reações de jogadoras e ex-jogadoras de vôlei. Fernanda Garay, por exemplo, escreveu: "Suas lindas!!!! Muito feliz por vocês". Sassá, campeã olímpica em Pequim 2008, também deixou sua mensagem: "Aiii que lindezasss, minhas noivinhas favoritas!! Que vocês sejam ainda mais felizes! Amo y amo".

Mackenzie na Superliga Feminina

Carla foi revelada na base do Mackenzie e retornou ao clube na temporada 24/25, no mesmo ano da chegada de Gabi. Agora, elas compõem o elenco que ocupa a 10ª posição da Superliga Feminina, com três vitórias em onze jogos. No segundo turno, o time busca recuperação para avançar aos playoffs do campeonato.

Fluminense x Mackenzie na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mailson Santana/ Fluminense FC)

