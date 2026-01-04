Após ATP de Brisbane, confira os próximos torneios de João Fonseca

João Fonseca decidiu, na madrugada deste domingo (4), por abandonar a disputa do ATP 250 Brisbane, na Austrália, antes mesmo da estreia. O motivo foi uma lesão na lombar. Assim, a estreia do brasileiro na temporada 2026 teve que ser adiada, e o próximo torneio previsto é o ATP 250 de Adelaide. Ao todo, nos três primeiros meses do ano, Fonseca tem sete compromissos programados.

Apesar da desistência em Brisbane, o carioca de 19 anos segue na Austrália para a disputa de outras duas competições. A primeira é o ATP 250 de Adelaide e tem início no dia 12 de janeiro. Já a segunda é o Australian Open, no dia 18.

Em fevereiro, Fonseca disputa a Copa Davis, no Canadá. Após isso, tem o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 do Rio de Janeiro, em casa, como torneios previstos. Em março, o atleta viaja aos Estados Unidos, onde disputará o Masters 1000 de Indian Wells e Miami.

Próximos torneios de João Fonseca em 2026

Janeiro

12/1 - ATP 250 de Adelaide, Austrália (quadra dura)

18/1 - Australian Open (quadra dura)

Fevereiro

6/2 - Copa Davis, Canadá (quadra dura indoor)

9/2 - ATP 250 de Buenos Aires, Argentina (saibro)

16/2 - ATP 500 Rio de Janeiro, Brasil (saibro)

Março

4/3 - Masters 1000 de Indian Wells, Estados Unidos (quadra dura)

18/3 - Masters 1000 de Miami, Estados Unidos (quadra dura)

