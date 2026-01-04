menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Novak Djokovic anuncia saída da PTPA, sua própria entidade

Tenista relatou divergências em relação à abordagem da organização

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/01/2026
19:40
O sérvio Novak Djokovic se despede do público após nova derrota para Sinner
imagem cameraO sérvio Novak Djokovic se despede do público após nova derrota para Sinner (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)
Neste domingo (4), o sérvio Novak Djokovic surpreendeu o mundo do tênis ao anunciar, pelas redes sociais, seu rompimento com a Associação de Jogadores de Tênis Profissionais (PTPA), entidade que ele próprio ajudou a fundar.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No comunicado, o tenista afirmou que sua saída se deve a falta de alinhamento entre as ideias da PTPA e as suas pessoais. Confira a publicação de Djokovic:

"Após cuidadosa reflexão, decidi me afastar completamente da Associação de Tenistas Profissionais (PTPA). Essa decisão surge em decorrência de preocupações constantes com relação à transparência, à governança e à forma como minha voz e imagem têm sido representadas.

Tenho orgulho da visão que Vasek e eu compartilhamos ao fundar a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente – mas ficou claro que meus valores e minha abordagem não estão mais alinhados com a direção atual da organização.

Continuarei focado no meu tênis, na minha família e em contribuir para o esporte de maneiras que reflitam meus princípios e integridade. Desejo aos jogadores e a todos os envolvidos o melhor em seus próximos passos, mas para mim, este capítulo está encerrado."

➡️ Após ATP de Brisbane, confira os próximos torneios de João Fonseca

Os objetivos da PTPA

A PTPA foi criada com a intenção de trabalhar em paralelo à ATP, após críticas de diversos jogadores à entidade. A proposta era oferecer mais autonomia aos atletas, em uma forma de organização independente.

A Associação foi criada em 2020 por Novak Djokovic e pelo tenista canadense Vasek Pospisil. Nos primeiros anos, os dois atuaram como copresidentes. Ao longo do tempo, passaram a representar alguns atletas entre os 500 melhores dos rankings da ATP e da WTA, além de duplistas entre os 200 primeiros.

No entanto, a PTPA passou a ser alvo de discussões sobre fontes de receitas, governança e condições de trabalho no circuito. Nesse cenário, Djokovic optou pela saída da entidade, considerando que ela não representa mais suas intenções.

Djokovic avança às quartas do Masters 1000 de Xangai (Foto: Rolex Shanghai Masters)
