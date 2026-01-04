Novak Djokovic anuncia saída da PTPA, sua própria entidade

Neste domingo (4), o sérvio Novak Djokovic surpreendeu o mundo do tênis ao anunciar, pelas redes sociais, seu rompimento com a Associação de Jogadores de Tênis Profissionais (PTPA), entidade que ele próprio ajudou a fundar.

No comunicado, o tenista afirmou que sua saída se deve a falta de alinhamento entre as ideias da PTPA e as suas pessoais. Confira a publicação de Djokovic:

"Após cuidadosa reflexão, decidi me afastar completamente da Associação de Tenistas Profissionais (PTPA). Essa decisão surge em decorrência de preocupações constantes com relação à transparência, à governança e à forma como minha voz e imagem têm sido representadas.

Tenho orgulho da visão que Vasek e eu compartilhamos ao fundar a PTPA, dando aos jogadores uma voz mais forte e independente – mas ficou claro que meus valores e minha abordagem não estão mais alinhados com a direção atual da organização.

Continuarei focado no meu tênis, na minha família e em contribuir para o esporte de maneiras que reflitam meus princípios e integridade. Desejo aos jogadores e a todos os envolvidos o melhor em seus próximos passos, mas para mim, este capítulo está encerrado."

Os objetivos da PTPA

A PTPA foi criada com a intenção de trabalhar em paralelo à ATP, após críticas de diversos jogadores à entidade. A proposta era oferecer mais autonomia aos atletas, em uma forma de organização independente.

A Associação foi criada em 2020 por Novak Djokovic e pelo tenista canadense Vasek Pospisil. Nos primeiros anos, os dois atuaram como copresidentes. Ao longo do tempo, passaram a representar alguns atletas entre os 500 melhores dos rankings da ATP e da WTA, além de duplistas entre os 200 primeiros.

No entanto, a PTPA passou a ser alvo de discussões sobre fontes de receitas, governança e condições de trabalho no circuito. Nesse cenário, Djokovic optou pela saída da entidade, considerando que ela não representa mais suas intenções.