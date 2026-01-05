Principal favorito, Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo

Ex-número 1 do mundo (em 2022), Daniil Medvedev está longe de ser um exímio voleador. Pois o atual 13º do ranking contou com a sorte, em um voleio, para sacramentar a primeira vitória no ano, no ATP 250 de Brisbane, na Austrália.



Principal favorito e finalista em 2018 (em sua última participação), o tenista russo fechou o triunfo sobre o húngaro Marton Fucsovics (54º do ranking), por 6/2 e 6/3, com uma jogada de sorte. O voleio de Medvedev tocou na rede e, caprichosamente, caiu do lado do adversário, que nada pôde fazer.

Foi a quinta vitória do russo em seis jogos contra o rival. Confira abaixo o ponto final da partida :



Medvedev x Tiafoe nas oitavas

Nas oitavas de final, o ex-líder do ranking tem pela frente um 'velho' conhecido, o americano Frances Tiafoe, que vem de triunfo sobre o convidado e anfitrião Aleksandar Vukic (87º), por duplo 6/2.

Embora leve boa vantagem no confronto direto (cinco vitórias em seis jogos) contra o tenista dos EUA, Medvedev perdeu o último duelo diante de Tiafoe. Foi na Laver Cup de 2024.

Compatriota de Tiafoe, Reilly Opelka (60º) também venceu na estreia: 6/3 e 7/5 sobre o anfitrião e qualifier Dane Sweeny (183º). O americano, que enfrentaria João Fonseca na estreia (o brasileiro, lesionado, desistiu), vai duelar, nas oitavas, com outro tenista que veio do torneio classificatório. Será o lucky loser polonês Kamil Majchrzak (59º).

