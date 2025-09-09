Passeio de Bia Haddad, vitória de ‘filiprima’ e brilho de novata marcam dia do SP Open

O segundo dia de jogos da chave principal do SP Open, realizado no Parque Villa Lobos, na capital paulista, foi movimentado. As experientes Bia Haddad e Laura Pigossi venceram suas estreias no individual e têm duelo marcado nas oitavas de final. A novata Ana Candiotto também passou de fase no simples, enquanto a filipina Alex Eala ganhou o público.

Passeio de Bia Haddad e duelo brasileiro

Na partida mais aguardada desta terça-feira (9), na quadra Maria Esther Bueno, Bia Haddad passou com muita facilidade pela italiana Miriana Tona, após vitória em sets diretos, com um duplo 6/1, em 1h15min. Classificada para as oitavas de final, ela agora enfrenta a compatriota Laura Pigossi, que protagonizou uma virada emocionante sobre a norte-americana Elizabeth Mandlik. Também na quadra principal do evento, Laura venceu por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4.

Outra brasileira que venceu na chave de simples nesta terça-feira (9) foi a jovem Ana Candiotto, de 21 anos, que superou a ucraniana Valeria Strakhova por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/0. As três se juntam a Nauhany Silva, a Naná, que ao vencer a compatriota Carol Meligeni na última segunda-feira (8), também se garantiu nas oitavas.

Laura Pigossi fez partida vibrante na quadra principal (Foto: João Pires/ Fotojump/ SP Open)

'Filiprima' ganha jogo e o público

A sensação filipina Alex Eala fez sua estreia na chave individual, em partida que antecedeu o jogo de Bia Haddad na quadra principal do SP Open. A tenista de 20 anos não teve dificuldades em quadra e superou a francesa Yasmine Mansouri por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2.

Bastante carismática, Eala ganhou a torcida dos brasileiros presentes. Devido às semelhanças culturais que aproximam Brasil e Filipina, a população do país asiático passou a ser chamada carinhosamente de "filiprimos" pelos brasileiros nas redes sociais. O apelido foi abraçado por Alex, que dedicou a vitória ao público presente, se autointitulando uma "filiprima" na assinatura da câmera em quadra.

Alex Eala estreou com vitória em São Paulo (Foto: João Pires/ Fotojump/ SP Open)

Naná Silva e Victória Barros caem nas duplas

Duas das principais promessas do tênis feminino brasileiro, Nauhany Silva e Victoria Barros não passaram da estreia da chave de duplas. As jovens de 15 anos acabaram superadas por 2 sets a 0 no confronto diante da norte-americana Janice Tjen e da indonésia Anna Rogers. Com o resultado, Victoria se despediu do SP Open, já que também parou na estreia da chave de simples, na última segunda-feira (8).

Victoria e Naná são promessas do tênis brasileiro (Foto: João Pires/ Fotojump/ SP Open)

