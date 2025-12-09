João Fonseca perde partida-exibição para Carlos Alcaraz; vídeo

Obviamente, por ter sido uma partida-exibição, não teve o mesmo sabor de uma disputa valendo pontos para o ranking da ATP. Mas o tão esperado duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz, a principal atração do Miami Invitational, na noite desta segunda-feira (8), foi um aperitivo do que pode acontecer nos próximos anos. No final, o espanhol, líder do ranking, de 22 anos, venceu por 7/5, 2/6 e 10/8, sob os aplausos do público presente em bom número ao LoanDepot Park, estádio de beisebol.

- Quase consegui, galera (risos). Ele é demais, joga bem, um prazer jogar contra o Carlos. E parabéns a ele - disse o número 1 do Brasil, de 19 anos, que chegou a abrir 5/0 no matchtiebreak, ainda na quadra.

O número 1 do mundo agradeceu a presença da torcida e se disse feliz em voltar a jogar em Miami, cidade onde conquistou o primeiro de seus oito títulos de Masters 1000. Aos 22 anos, o espanhol também coleciona seis troféus de Grand Slams: dois em Roland Garros (2024 e 2025), dois em Wimbledon (23/24) e dois no US Open (22/25).

Abaixo, um dos melhores pontos da partida entre Alcaraz e João Fonseca:

João Fonseca perde o matchtiebreak de dupla mista

Antes do jogo de simples, Alcaraz, ao lado da americana Jessica Pegula, venceu a dupla formada pelo brasileiro e pela também anfitriã Amanda Anisimova, por 10/8 (foi disputado apenas um matchtiebreak).

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, não poupara elogios ao líder do ranking, antes da chegada a Miami:



- Ele nos incentiva muito a acreditar e a manter a motivação para sermos melhores jogadores. É um tenista que representa muito bem uma forma de levar as coisas com tranquilidade, sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo se dedicando e trabalhando duro. Vai ser um dia com muitos ensinamentos, vai ser muito legal, ainda mais com um cara como ele, com quem sempre tive uma boa relação. Sempre que nos cruzamos, a gente se cumprimenta e conversa um pouquinho, ele é muito gente fina.

Um dos convidados especial dessa noite de festa em Miami foi Ronaldo Fenômeno, que bateu-bola e presenteou o líder do ranking com uma camisa da seleção brasileira autografada.