João Fonseca estreia temporada de 2026 como cabeça de chave

O brasileiro João Fonseca irá encabeçar a sexta chave do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. A competição acontece entre 4 e 11 de janeiro, sendo a primeira competição de Fonseca na temporada de 2026. O campeonato servirá de treino para o Australian Open.

Sendo o número 24 do ranking, ele é o sexto mais bem posicionado na competição de estreia. O cabeça de chave número um é o russo Daniil Medvedev. Jiri Lehecka, campeão da última edição da competição, será o cabeça de chave três. Veja todos os inscritos no ATP 250 de Brisbane:

Daniil Medvedev - No.13

Alejandro Davidovich Fokina - No.14

Jiri Lehecka - No.17

Tommy Paul - No.20

Denis Shapovalov - No.23

João Fonseca - No.24

Cameron Norrie - No.27

Learner Tien - No.28

Frances Tiafoe - No.30

Valentin Vacherot - No.31

Tomas Machac - No.32

Brandon Nakashima - No.33

Corentin Moutet - No.35

Ugo Humbert - No.37

Alex Michelsen - No.38

Grigor Dimitrov - No.44

Daniel Altmaier - No.46

Sebastian Korda - No.48

Camilo Ugo Carabelli - No.49

Reilly Opelka - No.50

Alexei Popyrin - No.54

Marton Fucsovics - No.55

Adam Walton - No.78 (WC)

João Fonseca saca na exibição contra Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Tomas Diniz Santos/AFP)

João Fonseca enfretou Carlos Alcaraz

De um lado, João Fonseca, número 1 do Brasil e 24 do mundo, aos 19 anos. Do outro, ninguém menos do que o Carlos Alcaraz, melhor tenista do planeta, de 22 anos, dono de seis Grand Slams. A partida-exibição, a principal atração do Miami Invitational, no LoanDepot Park, terminou com vitória do espanhol, por 7/5, 2/6 e 10/8.

- Quase consegui, galera (risos). Ele é demais, joga bem, um prazer jogar contra o Carlos. E parabéns a ele - disse o número 1 do Brasil.