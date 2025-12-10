menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

João Fonseca estreia temporada de 2026 como cabeça de chave

Brasileiro é o sexto melhor do mundo no ATP 250 de Brisbane

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
17:49
João Fonseca saca na exibição contra Carlos Alcaraz em Miami
imagem cameraJoão Fonseca saca na exibição contra Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Tomas Diniz Santos/AFP )
O brasileiro João Fonseca irá encabeçar a sexta chave do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. A competição acontece entre 4 e 11 de janeiro, sendo a primeira competição de Fonseca na temporada de 2026. O campeonato servirá de treino para o Australian Open.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sendo o número 24 do ranking, ele é o sexto mais bem posicionado na competição de estreia. O cabeça de chave número um é o russo Daniil Medvedev. Jiri Lehecka, campeão da última edição da competição, será o cabeça de chave três. Veja todos os inscritos no ATP 250 de Brisbane:

  • Daniil Medvedev - No.13
  • Alejandro Davidovich Fokina - No.14
  • Jiri Lehecka - No.17
  • Tommy Paul - No.20
  • Denis Shapovalov - No.23
  • João Fonseca - No.24
  • Cameron Norrie - No.27
  • Learner Tien - No.28
  • Frances Tiafoe - No.30
  • Valentin Vacherot - No.31
  • Tomas Machac - No.32
  • Brandon Nakashima - No.33
  • Corentin Moutet - No.35
  • Ugo Humbert - No.37
  • Alex Michelsen - No.38
  • Grigor Dimitrov - No.44
  • Daniel Altmaier - No.46
  • Sebastian Korda - No.48
  • Camilo Ugo Carabelli - No.49
  • Reilly Opelka - No.50
  • Alexei Popyrin - No.54
  • Marton Fucsovics - No.55
  • Adam Walton - No.78 (WC)
João Fonseca saca na exibição contra Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Tomas Diniz Santos/AFP)

João Fonseca enfretou Carlos Alcaraz

De um lado, João Fonseca, número 1 do Brasil e 24 do mundo, aos 19 anos. Do outro, ninguém menos do que o Carlos Alcaraz, melhor tenista do planeta, de 22 anos, dono de seis Grand Slams. A partida-exibição, a principal atração do Miami Invitational, no LoanDepot Park, terminou com vitória do espanhol, por 7/5, 2/6 e 10/8.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Ronaldo Fenômeno presenteia Alcaraz com camisa autografada; veja vídeo

- Quase consegui, galera (risos). Ele é demais, joga bem, um prazer jogar contra o Carlos. E parabéns a ele - disse o número 1 do Brasil.

