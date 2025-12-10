João Fonseca estreia temporada de 2026 como cabeça de chave
Brasileiro é o sexto melhor do mundo no ATP 250 de Brisbane
O brasileiro João Fonseca irá encabeçar a sexta chave do ATP 250 de Brisbane, na Austrália. A competição acontece entre 4 e 11 de janeiro, sendo a primeira competição de Fonseca na temporada de 2026. O campeonato servirá de treino para o Australian Open.
Sendo o número 24 do ranking, ele é o sexto mais bem posicionado na competição de estreia. O cabeça de chave número um é o russo Daniil Medvedev. Jiri Lehecka, campeão da última edição da competição, será o cabeça de chave três. Veja todos os inscritos no ATP 250 de Brisbane:
- Daniil Medvedev - No.13
- Alejandro Davidovich Fokina - No.14
- Jiri Lehecka - No.17
- Tommy Paul - No.20
- Denis Shapovalov - No.23
- João Fonseca - No.24
- Cameron Norrie - No.27
- Learner Tien - No.28
- Frances Tiafoe - No.30
- Valentin Vacherot - No.31
- Tomas Machac - No.32
- Brandon Nakashima - No.33
- Corentin Moutet - No.35
- Ugo Humbert - No.37
- Alex Michelsen - No.38
- Grigor Dimitrov - No.44
- Daniel Altmaier - No.46
- Sebastian Korda - No.48
- Camilo Ugo Carabelli - No.49
- Reilly Opelka - No.50
- Alexei Popyrin - No.54
- Marton Fucsovics - No.55
- Adam Walton - No.78 (WC)
João Fonseca enfretou Carlos Alcaraz
De um lado, João Fonseca, número 1 do Brasil e 24 do mundo, aos 19 anos. Do outro, ninguém menos do que o Carlos Alcaraz, melhor tenista do planeta, de 22 anos, dono de seis Grand Slams. A partida-exibição, a principal atração do Miami Invitational, no LoanDepot Park, terminou com vitória do espanhol, por 7/5, 2/6 e 10/8.
- Quase consegui, galera (risos). Ele é demais, joga bem, um prazer jogar contra o Carlos. E parabéns a ele - disse o número 1 do Brasil.
