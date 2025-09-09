Medalhista olímpica projeta futuro do tênis feminino no SP Open

A medalhista olímpica Laura Pigossi fez uma boa estreia no SP Open, na noite da última segunda-feira (8), já que, ao lado de Ingrid Martins, ela venceu Bia Haddad e Ana Campiotto para avançar na chave de duplas. Uma das principais tenistas do país, Laura destacou a oportunidade de disputar um grande torneio em casa, e protagonizar um momento importante no tênis feminino brasileiro.

Laura fez história nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, quando conquistou a primeira medalha do Brasil no tênis. Na ocasião, jogando ao lado de Luisa Stefani, ela garantiu a medalha de bronze nas duplas. Atuando em casa pelo SP Open, Pigossi observou a presença do público no evento, com atenção especial às crianças.

— É um momento muito bonito do tênis feminino, poder ver a quadra cheia, todas essas crianças aqui, porque no final, esse é o futuro do tênis. Ver todas essas crianças, gritando, curtindo, que também jogam tênis, acho que há dez anos a gente via isso muito menos - declarou a atleta.

Para Ingrid Martins, o evento também é de extrema importância para os duplistas, que também assumem um grau de protagonismo no SP Open. O confronto 100% brasileiro na noite da última segunda-feira (8), na estreia da chave de duplas, aconteceu na quadra Maria Esther Bueno, a principal arena do torneio.

— Para mim, como duplista, é muito importante ter esse torneio em casa, poder jogar numa quadra central, abre muitas portas. Muito se fala da dupla, tem um certo preconceito, mas é fomentar que é um jogo muito legal, muito bem jogado, em equipe. Quanto mais é transmitido, mais falado, quanto mais as pessoas entenderem o quanto é um jogo tático, é muito importante para nós nesse sentido - Ingrid Martins.

Laura Pigossi e Ingrid Martins venceram na estreia das duplas do SP Open (Foto: Fotojump/SP Open)

Nova geração do tênis feminino

Grandes promessas do tênis feminino brasileiro também têm assumido o protagonismo no SP Open. É o caso de Naná Silva, de apenas 15 anos, que estreou com vitória de virada sobre a experiente Carol Meligeni, na última segunda-feira (8). Victoria Barros, da mesma idade, acabou eliminada da chave de simples na primeira rodada, mas volta à quadra ao lado de Nauhany pelo torneio de duplas.

As duas figuram como joias da modalidade. Campeãs do Sul-Americano juvenil na Colômbia, em março deste ano, elas reeditam a parceria de sucesso no SP Open a partir desta terça-feira (9), quando enfrentam a norte-americana Anna Rogers e Janice Tjen, da Indonésia.

