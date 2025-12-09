João Fonseca registra 11 milhões de interações nas redes sociais

O carioca João Fonseca, aos 19 anos, alcançou, em sua primeira temporada completa, o terceiro melhor ranking da história do tênis brasileiro: 24º do mundo. O crescimento do número 1 do país nas quadras também se reflete nas redes sociais. E um levantamento especial da Nexus, que analisou o período de dezembro de 2024 a outubro de 2025, confirma que o tenista se consolidou como um dos nomes mais engajados do esporte, acumulando milhões de interações.

O levantamento da Nexus se debruçou sob os perfis de Fonseca no Instagram e no TikTok, além de realizar Social Listening nas redes X, Facebook, YouTube e Bluesky. Em 2025, o tenista conquistou os títulos inéditos do ATP 250 de Buenos Aires e do ATP 500 da Basileia, saltando 121 posições no Ranking ao longo da temporada. . A ascensão no circuito, combinada com seu carisma, gerou 137mil publicações e 25,6 milhões de interações nas redes sociais sobre o atleta no período analisado.



O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, alcançou a marca de 1,21 milhão de seguidores no final de outubro. Em apenas nove meses, o tenista obteve um ganho de 938 mil seguidores. O maior pico de crescimento ocorreu em janeiro, com 463,8 mil novos seguidores, impulsionado pela estreia com vitória no Aberto da Austrália, quando conquistou o maior triunfo da carreira, desbancando o russo Andrey Rublev, então nono do mundo.





Em termos de conteúdo, foram 147 publicações no período de 10 meses, sendo 67% delas em formato de collab. O engajamento total acumulado foi de 11 milhões de interações, com média de 75,1 mil interações por publicação.



Os jogos e as conquistas do tenista motivaram picos de interatividade: o post campeão de

engajamentos (541 mil interações) foi um reels após a vitória no ATP 500 da Basileia, em 26 de

outubro. Já o post que liderou em compartilhamentos (mais de 33 mil) foi um reels em collab com a

página do Aberto da Austrália, após a vitória sobre Rublev.

Fonseca dobra número de seguidores no TikTok

Apesar de menos publicações (34), o tenista brasileiro acumulou 209 mil interações totais no TikTok

durante o período analisado, média de 6 mil interações por vídeo. Nesse intervalo, Fonseca

praticamente dobrou seu número de seguidores, foram quase 15 mil novas contas, totalizando 31,4

mil seguidores no perfil. Seguindo a tendência do Instagram, o pico de engajamento no TikTok foi

impulsionado pela vitória no ATP 500 da Basileia, com o post relacionado sendo o de maior sucesso,

alcançando 33,5 mil interações.



Conquistas lideram picos de conversas nas redes

A amostra de social listening totalizou 137 mil postagens e 25,6 milhões de interações sobre João

Fonseca entre dezembro de 2024 e outubro de 2025, com o envolvimento de 29,1 mil usuários

únicos. Os picos de conversas foram diretamente ligados às suas maiores conquistas: o título do ATP

500 da Basileia (26/10) gerou o recorde de 12.212 posts sobre o atleta, seguido pela vitória contra

Rublev no Australian Open e o título em Buenos Aires.



A narrativa é majoritariamente positiva ("vence", "título", "melhor") e centrada em uma forte

identidade nacional, com a dominância das palavras "Brasil" e "Mundo". Esse forte sentimento de

pertencimento e idolatria levou ao surgimento de neologismos de fã-clube, como "fonsequizado" e

"fonsequismo", evidenciando uma base de apoio leal.

