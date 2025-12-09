João Fonseca e Carlos Alcaraz se enfrentaram em uma partida-exibição, que terminou com vitória do espanhol, por 7/5, 2/6 e 10/8, no LoanDepot Park. Com um clima leve que acompanhou toda a partida, alguns momentos engraçados ganharam destaque na web. O jogo foi a principal atração do Miami Invitational.

João Fonseca acerta "bolada" no rosto de Alcaraz

Espanhol reage com brincadeira

Brasileiro quebra rede com saque meteórico

Alcaraz vence João Fonseca

Obviamente, por ter sido uma partida-exibição, não teve o mesmo sabor de uma disputa valendo pontos para o ranking da ATP. Mas o tão esperado duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz, a principal atração do Miami Invitational, na noite desta segunda-feira (8), foi um aperitivo do que pode acontecer nos próximos anos. No final, o espanhol, líder do ranking, de 22 anos, venceu por 7/5, 2/6 e 10/8, sob os aplausos do público presente em bom número ao LoanDepot Park, estádio de beisebol.

O número 1 do mundo agradeceu a presença da torcida e se disse feliz em voltar a jogar em Miami, cidade onde conquistou o primeiro de seus oito títulos de Masters 1000. Aos 22 anos, Carlos Alcaraz também coleciona seis troféus de Grand Slams: dois em Roland Garros (2024 e 2025), dois em Wimbledon (23/24) e dois no US Open (22/25).

