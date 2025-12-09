Ronaldo Fenômeno elogia João Fonseca e decide investir no tênis: 'Ascensão'
Ex-jogador presenteou o líder mundial, Alcaraz
Após se desfazer de suas participações no Cruzeiro e no Valladolid, Ronaldo Fenômeno revelou seu novo e ambicioso plano de investimento: a construção de 100 quadras de tênis e 100 de padel até o final de 2026.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira (8) no Miami Invitational, um amistoso que reuniu o tenista brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz. O projeto de Ronaldo se valerá da Lei de Incentivo ao Esporte, prevê instalações tanto em clubes premium quanto em áreas sociais de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Elogios a Fonseca
O Fenômeno não poupou elogios a João Fonseca, destacando sua ascensão: "Ele já é uma realidade. O tênis está aproveitando muito essa ascensão dele. Todo mundo está surfando essa onda. Está crescendo o tênis no Brasil. Tendo uma figura como o João, só vai crescer mais", afirmou o empresário a jornalistas. Em seu primeiro ano completo como profissional, Fonseca ganhou 121 posições no ranking da ATP e conquistou dois títulos em 2025: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.
Sobre a estrutura do investimento, Ronaldo detalhou: "Serão alguns clubes premium e mais acessíveis, e uma outra série de clubes para a área social. Vamos identificar os lugares ociosos em várias comunidades de São Paulo e do Rio". A captação de recursos, que utilizará a Lei de Incentivo ao Esporte "para revitalizar alguns lugares", deve ser iniciada em janeiro. "É um projeto grande. É um investimento alto", concluiu o ex-jogador.
O líder do ranking, após um bate-bola, foi presenteado por Fenômeno com uma camisa 9 da Seleção Brasileira. E, claro, com uma dedicatória.
No vídeo abaixo, o momento em que o herói da Copa do Mundo de 2002, no Japão e Coreia do Sul, presenteia o melhor tenista da atualidade, Alcaraz:
