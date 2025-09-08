Fenômeno de 15 anos admite surpresa em primeira vitória no SP Open

A adolescente Nahuany Silva fez história na tarde desta segunda-feira (8), ao vencer sua primeira partida no circuito da WTA. Na quadra principal do SP Open, nomeada em homenagem à lenda Maria Esther Bueno, Naná, como é conhecida, superou a veterana Carol Meligeni de virada e admitiu surpresa por avançar na chave principal do torneio.

— Desde pequenininha eu jogo nessas quadras, então pra mim é muito especial passar da primeira rodada de um WTA, especialmente o primeiro. Eu não tava imaginando passar, mas a partir do segundo set, consegui ser mais agressiva e jogar melhor do que no primeiro - avaliou.

Naná venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(0), 6/2 e 6/0, em um lugar que marcou seus primeiros passos no esporte: o Parque Villa Lobos. A tenista, que na infância era treinada pelo pai, passou muitos fins de semana no parque da capital paulista, vivendo momentos que misturavam brincadeira e trabalho sério.

— A gente vinha no sábado e no domingo, aí já treinava e aproveitava pra tomar água de coco e andar de bicicleta, então era divertido pra mim saber que eu ia vir e fazer a mesma coisa. Eu tenho boas memórias daqui, então ganhar minha primeira num WTA aqui é muito especial - contou.

Desde então, após os fins de semana no parque, Naná vem se consolidando como uma das principais promessas do tênis de sua geração. Após avançar na primeira rodada da chave de simples, ela enfrenta a argentina Solana Sierra, nesta quarta-feira (10). Antes disso, porém, volta à quadra nesta terça-feira (9), ao lado de Victoria Barros, na chave de duplas.

Naná Silva é um dos destaques de sua geração no tênis (Foto: João Pires/ Fotojump/SP Open)

A Naná chegou

Ganhando confiança ao longo da partida contra Carol Meligeni, Naná também ganhou a torcida presente na quadra, formada em grande parte por crianças que cantavam "Ih, ferrou, a Naná chegou!". Construindo uma trajetória como protagonista da modalidade, a atleta contou que não sentiu a pressão e conseguiu impor seu ritmo de jogo.

— Eu gosto de torcida, então eu fiquei bem motivada. Tava meio dividido, mas tinha bastante torcida ali pra mim, então eu fiquei bem feliz. Mas não senti pressão não, acho que eu tava tentando jogar cada vez mais solta, tive um pouco de nervosismo no primeiro set, o que é normal numa estreia, mas consegui me soltar no decorrer do jogo - disse.

A jovem também destacou a oportunidade de disputar o SP Open e competir ao lado de grandes nomes do tênis. Além de Bia Haddad, principal nome na disputa do SP Open, e Carol Meligeni, adversária de Naná na estreia, o torneio na capital paulista recebe outros grandes nomes do tênis feminino brasileiro, como Laura Pigossi, Luisa Stefani, Luiza Fullana e Ana Candiotto.

— Estar aqui com as profissionais ajuda bastante a ver o que elas fazem. É a mesma coisa com os Grand Slams, que agora eu comecei a jogar, a parte mais legal é ver esse ambiente dos pros pra tentar fazer o mesmo nível. Eles são muito mais profissionais em tudo, fazem as coisas muito mais caprichadas, focam muito nos detalhes, essa é a diferença - finalizou.

