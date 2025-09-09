Laura Pigossi usa energia da torcida em virada emocionante no SP Open

Na tarde desta terça-feira (9), Laura Pigossi trouxe emoção aos torcedores que compareceram à quadra Maria Esther Bueno, principal arena do SP Open. Diante da norte-americana Elizabeth Mandlik, a brasileira não fez um bom jogo e saiu perdendo, mas buscou a virada por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, contando com a energia das arquibancadas.

O jogo ficou especialmente disputado no terceiro set, quando Laura chegou a abrir 3/0, mas viu a adversária crescer na partida e vencer quatro games em sequência. Foi nesse momento que a brasileira mais aproveitou o fator casa, chamando a vibração dos torcedores. Laura reconheceu não ter exibido seu melhor desempenho, mas ressaltou a importância de usar o clima a seu favor.

Acho que às vezes a gente acaba sentindo a obrigação de ter que jogar bem porque eu estou em casa, e acho que não é isso, não tem problema, sabe? Hoje é o que dá e o coração e com a torcida e vamos ver o que o dia de amanhã traz. Em casa, o principal é se entregar por completo e aproveitar a oportunidade de jogar com uma atmosfera dessa - declarou.

Brasileira chamou a torcida para buscar virada na estreia de simples (Foto: João Pires/Fotojump/SP Open)

Virada na raça

Pigossi e Mandlik são adversárias que já se conhecem muito bem, razão pela qual a brasileira havia projetado a partida como um "jogo de xadrez". Porém, no duelo desta terça-feira (9), no piso duro do SP Open, Laura se surpreendeu com uma mudança de estratégia da rival e precisou buscar soluções em quadra.

Hoje eu tinha que simplesmente lutar com aquilo que eu tinha, então eu simplesmente aceitei esse fato e comecei a tentar simplesmente colocar a bola dentro da quadra, fazer o que eu podia e, se eu saísse com a vitória, eu tinha um dia a mais pra me dar uma nova oportunidade pra tentar apresentar o melhor tênis. É muito fácil ganhar quando tudo tá funcionando, quando tudo tá saindo maravilhoso, mas é muito difícil você simplesmente aceitar que talvez hoje não ia ser o dia que eu ia conseguir apresentar o que eu venho jogando, o que eu venho treinando - disse.

