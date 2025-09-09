Bia Haddad sobra em quadra e avança no simples do SP Open

A noite de estreia de Bia Haddad, atual número 27 do mundo, na chave individual do SP Open foi um verdadeiro passeio no parque. Principal nome do evento, realizado no Parque Villa Lobos, a brasileira teve total domínio do jogo contra a italiana Miriana Tona e venceu em sets diretos, com um duplo 6/1.

Bia Haddad enfrentará brasileira Laura Pigossi (Foto: SP Open)

Após a partida, Bia Haddad foi aplaudida de pé pelos torcedores que lotaram a quadra Maria Esther Bueno, arena principal do SP Open. Ao fazer a tradicional assinatura na lente da câmera, Bia dedicou a vitória para os avós.

Brasileira e italiana se enfrentaram pela primeira vez no SP Open. Miriana Tona, atual número 409 do mundo, chegou à chave principal após passar pelo qualifying. A adversária de Bia Haddad comemorou um título em solo brasileiro em abril deste ano, quando conquistou o W35 São Paulo ao vencer Carolina Meligeni.

Duelo brasileiro nas oitavas

Com a classificação da número 1 do Brasil, as oitavas de final do SP Open terão o aguardado confronto verde e amarelo entre Bia Haddad e Laura Pigossi, que se classificou mais cedo após vitória de virada sobre a norte-americana Elizabeth Mandlik.

Após derrota na estreia, Bia Haddad avalia duelos brasileiros no SP Open

A experiência no SP Open tem sido de novidade para Bia Haddad, principal tenista do Brasil. A atleta de 29 anos, que está acostumada a rodar o mundo no calendário da modalidade e enfrentar estrangeiras em quadra, desta vez joga com o calor da torcida a seu favor, mas precisa enfrentar as compatriotas e amigas. Na noite da última segunda-feira (8), ao lado de Ana Candiotto, ela foi superada por 2 a 0 pela dupla formada por Laura Pigossi e Ingrid Martins.

continua após a publicidade

— É bem diferente, mas ao mesmo tempo é muito especial. A torcida brasileira acaba se dividindo, mas qualquer resultado, a gente vai ter duas brasileiras na segunda rodada. A Ingrid é uma das minhas melhores amigas, a gente joga junto desde os 11 anos, já dividimos sul-americano, mundial, então é sempre diferente, mas na quadra a gente acaba focando no que precisa focar. Espero que a gente tenha cada vez mais brasileiras se enfrentando e puxando o tênis feminino lá pra cima - declarou.