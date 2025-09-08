Destaque do SP Open, sensação filipina explica relação com Nadal e o Brasil

A jovem filipina Alexandra Eala, de 20 anos, tem se tornado um dos principais destaques da geração no tênis. Semifinalista do WTA 1000 de Miami, em 2025, ela alcançou seu melhor ranking da carreira nesta temporada e é um dos destaques do SP Open.

Alex Eala no SP Open (Foto: Beatriz Pinheiro)

Eala estreia na chave de simples do torneio nesta terça-feira (9), diante da qualifier francesa Yasmine Mansouri. Além de estar de olho no título do SP Open, Eala demonstrou empolgação para conhecer melhor o Brasil.

— É minha primeira vez aqui, estou animada para conhecer o lugar, só ouvi coisas boas e é minha primeira vez na América do Sul em geral. Além do título, quero muito conhecer a cultura e manter meu nível - declarou.

Apesar da estreia no Brasil, Alex Eala já tem uma relação de longa data com o país, já que foi treinada pelo brasileiro Daniel Rocha durante o período que passou na Rafa Nadal Academy, centro de treinamento profissional do ex-tenista.

— O Dani foi meu treinador por cerca de cinco anos, é bastante tempo. Ele é uma ótima pessoa e um ótimo treinador, nossas famílias têm um ótimo relacionamento. Os treinadores são pessoas que nos ajudam na nossa jornada, e sou muito grata pelo papel que ele teve comigo - contou.

Alexandra passou sete anos no centro de treinamento da lenda do tênis. A atleta recebeu seu diploma de graduada em 2023, das mãos do próprio Nadal e de Iga Swiatek.

Alex Eala com o diploma da Rafa Nadal Academy (Foto: Rafa Nadal Academy)

— Eu aprendi muito, especialmente por ter passado praticamente toda a minha adolescência lá. Acho que uma das coisas mais importantes foi a ética de trabalho, além da independência. Ali eu aprendi que os resultados, tudo dependia de mim, o quanto você ganha é o quanto você dedica - disse.

Pioneirismo na terra natal

Principal nome do esporte em seu país, Alex Eala foi destaque desde o nível júnior e vem empilhando resultados expressivos na atual temporada. Em 2025, se tornou a primeira mulher filipina a alcançar a posição 56 no ranking de simples da WTA, além de ser a primeira a vencer um título WTA, ao conquistar o Guadalajara 125 Open. Eala também foi pioneira ao vencer uma partida de Grand Slam, no US Open, e ao competir na chave principal de Wimbledon.

— Você pode olhar pra isso de duas formas, é claro que há uma pressão quando você se torna a primeira a conquistar certas coisas, mas eu vejo isso como um grande privilégio, ter todo esse apoio, é algo que eu não quero subestimar. Eu sei que muitos jogadores gostariam de ter toda essa exposição, esses fãs - finalizou.

