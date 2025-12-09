menu hamburguer
ESPN fecha pacote comercial de tênis com 16 anunciantes; confira

Canal vai transmitir os maiores torneios da modalidade, no ano que vem

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Guilherme Lesnok
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
13:45
ESPN (Foto: Divulgação ESPN)
imagem cameraEmissora seguirá com destaque na transmissão de tênis no ano que vem
A ESPN concluiu a venda do pacote comercial de tênis para 2026 com todas as cotas ocupadas e crescimento de 53% no faturamento em relação ao ciclo anterior. O projeto mantém o histórico de sold out e, pela primeira vez, reúne a transmissão exclusiva dos quatro Grand Slams nos canais lineares e no Disney+. No total, 16 marcas integrarão o pacote no próximo ano.

As oito cotas principais foram preenchidas. Ademicon, Engie, Itaú, Philco, Seara e Vivo renovaram seus acordos, enquanto a Mitsubishi retorna com um pacote que cobre todos os torneios da modalidade, incluindo Australian Open e US Open. A Jaguar permanece focada em Wimbledon. A Renault volta a associar sua marca a Roland Garros após um ano fora. A QI Tech entra como novo patrocinador do tênis na emissora.

A divisão do setor automotivo ficou organizada da seguinte forma:

  1. Renault - Roland Garros
  2. Jaguar - Wimbledon
  3. Mitsubishi - Australian Open, US Open e demais torneios ATP e WTA

A Stella Artois renovou presença no formato Top 5". Nas cotas de participação, retornam Betano, JHSF e Wellhub, com as entradas de CRM Bonus e Souza Lima.

O pacote contempla ainda a segunda edição do ESPN Tennis Court Experience, marcada para Roland Garros 2026. Participam do evento Ademicon, Engie, Seara, QI Tech, CRM Bonus e Souza Lima.

João Fonseca é embaixador de mais uma marca

Antes de enfrentar Carlos Alcaraz, na última segunda-feira, João Fonseca anunciou sua nova patrocinadora. O tenista número 1 do Brasil e 24 do mundo se tornou embaixador da Claro, que já patrocinava a Yes Tennis, academia onde o jovem de 19 anos treina, no Itanhangá Golf Club.

- É uma honra me juntar à Claro, que há tantos anos apoia o tênis - seja no Rio Open, na Yes, com outros atletas - e ajuda muito no desenvolvimento do esporte no Brasil - destacou João.

Espn sede São Paulo
ESPN fecha pacote comercial de tênis com 16 anunciantes; confira (Foto: Reprodução/ESPN Press Room)

