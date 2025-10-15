Monfils e Berrettini são confirmados na edição de 2026 do Rio Open

Depois de anunciar o italiano Lorenzo Musetti e o brasileiro João Fonseca, o Rio Open confirmou a presença de mais dois nomes para a edição de 2026. São eles o francês Gael Gael Monfils e Matteo Berrettini, que já disputaram o torneio. Dessa vez, a competição acontece de 14 a 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro.

Legítimo showman, Monfils anunciou recentemente que se aposentará no final da temporada de 2026, com o Rio Open fazendo parte do seu calendário de despedida do circuito. Esta será a segunda participação do carismático francês de 39 anos no ATP 500 carioca, torneio que também disputou em 2018, quando foi quadrifinalista.

Ex-número 6 do mundo, Monfils é dono de 13 títulos e tem no seu currículo semifinais em Roland Garros (2008) e no US Open (2016) e vitórias contra nomes como Roger Federer e Rafael Nadal, sendo um dos grandes expoentes da sua geração. Dono de diversos recordes ligados à longevidade, ele é o campeão mais velho da história do circuito da ATP (criado em 1990), e o mais velho desde Ken Rosewall em 1977, após a conquista do título em Auckland neste ano. O tenista também é ao francês com mais jogos vencidos em Roland Garros, empatado com a lenda Yannick Noah em 40 vitórias.

- Mal posso esperar para voltar ao Rio Open. Estive lá apenas uma vez e a atmosfera foi incrível.

Esta será minha última temporada, então minha expectativa é aproveitar, tentar jogar um grande tênis e ter uma conexão incrível com os fãs do Rio.Lembro do ambiente na quadra e foi simplesmente sensacional - disse o francês.

Berrettini jogou o Rio Open em 2022

Berrettini fez história para o tênis do seu país após ser o primeiro italiano a chegar na final de Wimbledon em 2021. Ele também foi o primeiro tenista nascido nos anos 90 a fazer quartas de final ou melhor em todos os Grand Slams, mostrando a sua consistência em todas as superfícies. Matteo é dono de 10 títulos em simples, sendo 6 deles conquistados no saibro.

- Estou muito feliz em voltar ao Rio depois de uns anos. Eu realmente tenho uma grande expectativa para este torneio. Como vocês sabem, eu tenho uma avó brasileira, então eu realmente quero jogar o meu melhor tênis lá e da última vez que joguei o apoio foi inacreditável - disse Berrettini.

Esta será a segunda vez do ex-número 6 do mundo no Rio Open. Em 2022, o italiano, que é neto de brasileira, esteve pela primeira vez no Brasil como profissional e chegou às quartas de final do torneio, jogando em frente de seus familiares.

- Ter o Monfils de volta ao Rio Open será muito especial, justamente no ano da sua despedida. Ele é um dos jogadores mais carismáticos e populares do circuito, sempre muito querido pelo público brasileiro. O Berrettini também tem uma conexão forte com o Brasil e é um dos nomes que o público mais gosta de ver em ação. Estamos prontos para um Rio Open vibrante, com estilos de jogo e gerações diferentes que vão empolgar os fãs”, afirmou Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.