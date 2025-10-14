Web repercute derrota e eliminação de João Fonseca no ATP 250: ‘Nem sei mais’

Os internautas não perdoaram o brasileiro João Fonseca após a derrota em sua estreia no ATP 250 de Bruxelas para o tenista holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo. Depois de conquistar três vitórias consecutivas na Copa Davis e Laver Cup, o número 1 do Brasil e 45 do mundo, perdeu o confronto por dois sets a zero (7/5 e 7/6).

Logo após a partida de estreia, um dos torcedores questionou a oscilação de João Fonseca dentro da temporada. Na visão de outro internauta, o brasileiro teve o jogo na mão duas vezes e não soube aproveitar as oportunidades para ganhar a partida. Confira abaixo.

João Fonseca voltou a perder uma partida após emplacar três vitórias seguidas, no início de setembro. Duas delas sobre dois atletas do top 30: contra o grego Stefanos Tsitsipas (27º), em Atenas, pela Copa Davis, e diante do italiano Flavio Cobolli (25º), na Laver Cup.

O próximo desafio do número 1 do Brasil é o ATP 500 da Basileia, que começa na segunda-feira (20). Esta será a primeira participação de João Fonseca no torneio suíço.

Como foi a estreia de João Fonseca no ATP 250 de Bruxelas?

O tenista da Holanda iniciou o jogo confirmando o serviço, e o número 1 do Brasil fez o mesmo em seguida. No quinto game, o brasileiro aproveitou o primeiro break da partida e conquistou a quebra. Em seguida, João Fonseca sacou e abriu 4/2. No sétimo game, o holandês salvou um break. Em seguida, quando o carioca, de 19 anos, sacava em 4/3, o rival devolveu a quebra. Zandschulp venceu o terceiro game seguido e virou para 5/4. Sacando em 5/6, João Fonseca chegou a salvar os cinco primeiros set points, mas foi quebrado novamente, perdendo o set, que durou 1h01m.

Ao contrário de muitas partidas recentes, o brasileiro teve um baixo aproveitamento de primeiro saque: 59%, contra 62% do rival.

Zandschulp também começou a segunda parcial confirmando o serviço, tal como o brasileiro, na sequência. Sem quebras, João Fonseca confirmou o serviço e fez 3/3. Com uma dupla-falta do rival, o carioca, de 19 anos, conquistou a quebra de zero e fez 4/3. Em seguida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira abriu 5/3. O tenista holandês salvou o primeiro set point sacando em 3/5, com uma bola que bateu na fita e encobriu o brasileiro, que tentava volear. No game seguinte, o brasileiro cedeu a quebra: 5/5. Com o saque, o europeu virou para 6/5. Sem mais quebras, o set foi para o tiebreak. O holandês abriu 5/0 e fechou, sem sustos, em 7/2. Foi a 13ª derrota do brasileiro em tiebreaks no ano, em 24 tentativas.