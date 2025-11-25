Nadal sonha ser presidente do Real Madrid e aconselha Yamal

Rafael Nadal, ex-número 1 do tênis mundial, revelou seu desejo de assumir a presidência do Real Madrid no futuro e ofereceu conselhos a Lamine Yamal sobre os desafios da fama precoce. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Universo Valdano, do canal espanhol Movistar+, em Madri.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Conselhos sobre a fama precoce de Yamal

O tenista espanhol comentou a trajetória do jovem de 18 anos do Barcelona, abordando temas como sucesso, equilíbrio emocional e maturidade. Nadal enfatizou a importância de manter uma perspectiva realista, mesmo diante da exposição midiática.

continua após a publicidade

— Ele deveria se cercar de pessoas que o apoiam de verdade e que são inteligentes o suficiente para ouvir o que pessoas bem-sucedidas preferem ignorar. Ele precisa ouvir quem sinceramente deseja a sua felicidade, algo difícil quando se vive sob tantos holofotes — afirmou Rafael.

O espanhol também destacou a necessidade de manter a conexão com a realidade: "De alguma forma, você precisa voltar à realidade e não viver constantemente em um mundo irreal. Cada pessoa lida com o sucesso de um jeito. Ele pode se tornar equilibrado e feliz, ou o sucesso pode te fazer infeliz, porque a fama acaba consumindo".

continua após a publicidade

➡️ Vídeo: um ano após aposentadoria, Nadal treina com fenômeno das Filipinas

➡️ O que é pubalgia? Lesão acompanha Yamal e atrapalha astro do Barcelona

➡️ De Guga a Nadal, relembre campeões do Sauípe, que volta ao calendário

Lamine Yamal em Barcelona x Olympiacos (Foto: Josep Lago / AFP)

Desejo de representar o clube de Madrid

Quanto à sua aspiração de liderar o clube merengue, Nadal declarou que o Real Madrid tem o melhor presidente e não precisa de outro. Mas, deixou claro que nunca se sabe o que o futuro reserva e que gostaria muito de vivenciar esse desafio, considerado "fantástico e motivador". Além disso, relatou que precisa ter certeza de sua preparação e não descarta a possibilidade futura.

O astro do tênis não estabeleceu prazos para quando poderia buscar a presidência do Real Madrid, classificando essa possibilidade como uma aspiração sem data definida.