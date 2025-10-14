João Fonseca lamenta chances perdidas na estreia de Bruxelas

A expectativa era boa, já que João Fonseca vinha de três vitórias, duas na Copa Davis e outra na Laver Cup. Mas, nesta terça-feira (14), o número 1 do Brasil e 45 do mundo, de 19 anos, chegou a abrir vantagen nos dois sets, mas perdeu a estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica: 7/5 e 7/6 (2) para o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo.

Após a partida, com os pés no chão como de costume, o jovem carioca reconheceu as falhas no torneio belga:

- Comecei muito sólido, sacando super bem, mas perdi muitas oportunidades e nesse nível não tem como perder tantas oportunidades, ainda mais nessa superfície em que as coisas acontecem muito rápido - admitiu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club.

- Hesitei muito e acabei falhando bastante. Vamos seguir trabalhando, para não perder mais essas oportunidades que eu tive no 1o e no 2o. set - finalizou o número 1 do Brasil, que chegou a salvar cinco set points quando sacou em 5/6 na primeira parcial, mas acabou quebrado nesse game.

Ano passado, em Bolonha, na Itália, o brasileiro derrotara o rival holandês no primeiro embate entre ambos, pela Copa Davis.

Próxima parada de João Fonseca



Da capital belga, João Fonseca segue para o ATP 500 da Basileia, na Suíça, que começa na próxima segunda-feira, dia 20.