Mini-craques do Futuro: Naná Silva, aos 15 anos, vem colecionando feitos em 2025





Nascida e criada na comunidade Real Parque, na Zona Sul de São Paulo, Nauhany Vitoria Leme da Silva, a Naná, é a personagem de estreia da seção Mini-craques do Futuro. Aos 15 anos, a jovem paulistana, que começou no esporte nas quadras públicas da região, já vem alcançando protagonismo. Tanto que, no final de 2024, ela era a 1302 do ranking mundial. Hoje, é a 681ª.

Em setembro, na edição de abertura do SP Open, no Parque Villa-Lobos, Naná, atleta da Rede Tênis Brasil, se tornou a primeira tenista nascida em 2010 a ganhar uma partida de WTA 250. A façanha veio com o triunfo sobre a compatriota Carol Meligeni, de virada, por 6/7/, 6/2 e 6/0. A jovem anfitriã saltou do 1206º ao 793º lugar .

Para Naná, a vitória foi ainda mais especial, por ter sido em um dos locais preferidos de treinos em seu início na modalidade, ao lado do pai, Paulinho:

— A gente vinha no sábado e no domingo, aí já treinava e aproveitava pra tomar água de coco e andar de bicicleta, então era divertido pra mim saber que eu ia vir e fazer a mesma coisa. Eu tenho boas memórias daqui, então ganhar minha primeira num WTA aqui é muito especial - celebrou.

Em outubro, Naná conquistou o primeiro título profissional da carreira, ao vencer a chilena Antonia Vergara, número 533 do planeta, de 18 anos, na decisão do W15 de São João da Boa Vista, no interior paulista.

No vídeo abaixo, a emoção da jovem paulistana com o troféu:



Há duas semanas, a atleta da Rede Tênis Brasil estreou com vitória na Billie Jean King Cup, em Hobart, na Austrália, sobre a portuguesa Matilde Jorge, de 21 anos e 255ª do mundo, por 7/5 e 6/4.

Naná busca a final neste sábado

Na sexta-feira (28), Naná derrotou a argentina Carla Markus, terceira cabeça de chave e 520ª do mundo, por 6/3 e 7/6 (7/2), nas quartas de final do W15 de Ribeirão Preto. Neste sábado, a rival, na semifinal, será a suíça Marie Mettraux, 674ª, que derrotou a brasileira Ana Candiotto por 7/5 6/3. Nesta semana, a jovem brasileira também derrotou a americana Isabella Aguirre e a argentina Ana Victoria Monllau.



