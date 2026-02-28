Torcedores do Flamengo lamentam saída de atacante: 'Parabéns Filipe'

Enfrentando uma fase conturbada após perder o título da Recopa em casa, contra o Lanús, o torcedor do Flamengo amanheceu o dia com saudade de Juninho. O atacante se despediu do rubro-negro em dezembro de 2025 e partiu rumo ao Pumas do México, onde tem assumido posição de protagonismo.

Após mais uma partida onde foi decisivo, contribuindo com um gol, a saída de Juninho voltou a ser lamentada por torcedores do Flamengo.

Desempenho de Juninho no México

Juninho alcançou a marca de 4 gols e duas assistências em 8 jogos pela Liga MX, chegando a seis participações em gol.

⚽️ Gol x Xolos

⚽️ Gol x Puebla

🎯 Gol e assistência x Atlas

🎯 Assistência x Santos

⚽️ Gol x León

Após passagem campeã pelo Flamengo, Juninho chega para brilhar no México

Juninho chegou ao Pumas com grande expectativa após transferência concluída por 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões), valor idêntico ao pago pela diretoria do Flamengo ao Qarabağ para contratá-lo no início de 2025. Formado no Athletico-PR, o atacante passou por diferentes clubes, com empréstimos sucessivos pelo Furacão até conquistar maior espaço no futebol europeu, primeiro pelo Chaves, da primeira divisão portuguesa, e posteriormente no Azerbaijão.

Apesar de ter atuado em apenas 32 partidas pelo Flamengo, três dos quatro gols que marcou tiveram papel decisivo na vitoriosa campanha do ano passado, conferindo-lhe a sensação de dever cumprido. No período em que esteve no clube, dentro ou fora de campo, foi recebido com carinho pela Nação de forma curiosa, a partir de um apelido bem-humorado criado em alusão à comemoração característica dele com as mãos.