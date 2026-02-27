Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões inéditos do WTT Smash de Singapura nesta sexta-feira (27). A dupla mista se tornou a primeira não chinesa a vencer a final de um Grand Smash. Com tranquilidade, o título histórico foi confirmado ao superarem os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin por 3 sets a 0 (11/7, 11/6 e 13/11).

Esse resultado no início do ciclo olímpico para Los Angeles-2028 é uma notícia e tanto para os fãs brasileiros. Pela primeira vez na história, os Jogos receberão duelos de duplas mistas no tênis de mesa. O sucesso da dupla, então, pode representar mais uma chance de medalha para o Brasil.

Domínio do início ao fim

A dupla "Calderashi" contou com uma sintonia impressionante entre os dois, do saque à finalização. Enquanto Bruna colocava a bola em jogo com maestria, Hugo se impôs com muito talento para confirmar o ponto. Os erros dos brasileiros renderam pontos importantes para os sul-coreanos, mas a vantagem já estabelecida garantiu a vitória do primeiro set para o Brasil por 11 a 7.

Na parcial seguinte, dois erros de angulação no saque de Shin e Lim entregou com tranquilidade dois pontos. A atuação de Takahashi se destacava contra os adversários, com bolas rápidas que dificultavam a devolução. Foi com uma forte finalização da mesa-tenista que o set foi fechado em 11 a 6.

Três erros de Calderano custaram os pontos iniciais para os brasileiros, e os sul-coreanos cresceram no jogo que abriram 5 a 1. A dupla Calderashi tentava forçar algumas jogadas em busca da recuperação, mas sem muito sucesso. O placar estava em 8 a 4, quando o domínio da partida mudou e a virada enfim veio. O nível do duelo se manteve altíssimo e os pontos se alternavam, até a vitória do Brasil ser confirmada por 13 a 11.

Campanha impecável

A jornada de "Calderashi" em Singapura começou diretamente nas oitavas de final, com uma demonstração de força e entrosamento. A estreia foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Nas quartas de final, o ritmo avassalador foi mantido, e a dupla superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), garantindo a vaga na semifinal e consolidando uma campanha digna de final inédita.

Já na semifinal, mais um show de talento dos brasileiros. A dupla conquistou de virada a vitória sobre os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 11/9 e 11/8).

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT.

Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

Sucesso não refletiu nas simples

Pouco antes da dupla fazer história, Hugo Calderano sofreu uma dura derrota nas simples contra o chinês Chen Yuanyu na madrugada desta sexta-feira (27). A partida começou com o brasileiro na frente, mas logo a virada veio, e o duelo terminou por 3 sets a 1, com parciais de 6/11, 11/9, 12/10 e 11/9.

