Nas oitavas, Calderano se despede do WTT de Singapura

A sexta-feira (27) de Hugo Calderano no WTT Smash de Singapura teve um início amargo: a eliminação nas oitavas de final do simples masculino. O brasileiro foi superado pelo chinês Chen Yuanyu em um duelo de 41 minutos, finalizado com placar de 3 sets a 1 (parciais de 11/6, 9/11, 10/12 e 9/11).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Apesar da derrota individual, que encerrou sua participação no torneio de simples, o dia reservou uma reviravolta para Calderano. Mais tarde, ele e sua parceira, Bruna Takahashi, conquistaram um feito histórico: o título inédito nas duplas mistas, cravando seus nomes como os primeiros campeões não chineses de um Grand Smash.

🤑🏓Aposte em seu mesatenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Hugo Calderano e Chen Yuanyu nas oitavas de simples masculino do WTT Smash de Singapura (Foto: World Table Tennis)

A batalha nas oitavas

Apesar de começar a partida com uma vitória no primeiro set, com uma vantagem de cinco pontos, Hugo Calderano não conseguiu manter o domínio. Nos sets seguintes, o chinês Chen Yuanyu impôs seu ritmo, e o brasileiro acabou perdendo por uma diferença mínima de apenas dois pontos em cada uma das três parciais decisivas.

➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões inéditos do WTT Smash de Singapura

➡️ Veja os lances da final de Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Smash de Singapura

continua após a publicidade

O inédito título em duplas

Com "sangue nos olhos" após o revés matinal, Hugo se uniu a Bruna Takahashi para a final das duplas mistas, confirmando o título com tranquilidade ao superar os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin por 3 sets a 0 (11/7, 11/6 e 13/11).

A dupla "Calderashi" exibiu uma sintonia impressionante, funcionando com maestria do saque à finalização. Enquanto Bruna colocava a bola em jogo com precisão, Hugo se impôs com talento para sacramentar os pontos. Na primeira parcial, apesar de alguns erros brasileiros, a vantagem inicial garantiu a vitória por 11 a 7.

No set seguinte, a atuação de Bruna Takahashi foi crucial, destacando-se com bolas rápidas que dificultaram a devolução adversária. Dois erros de angulação dos sul-coreanos facilitaram o caminho para o 11 a 6.

O terceiro e último set foi o mais disputado. Três erros de Calderano deram aos sul-coreanos uma vantagem inicial de 5 a 1. A dupla brasileira buscou a recuperação, mas o placar chegou a 8 a 4 para os adversários. Foi neste momento que o domínio mudou: Calderashi iniciou uma virada impressionante. O nível do duelo se manteve altíssimo, com pontos alternados, até que a vitória e o título histórico fossem confirmados em um emocionante 13 a 11.

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT.

Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial