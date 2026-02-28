Torcedores do Corinthians apontam culpado por queda para o Novorizontino: 'Parabéns'
Timão perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 neste sábado (28)
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians perdeu para o Novorizontino por 1 a 0, na noite deste sábado (28), e deu adeus ao Campeonato Paulista na semifinal. Nas redes sociais, torcedores do Timão apontaram o principal responsável pela eliminação.
A partida foi disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, e teve o gol marcado pelo lateral Mayk. Depois de eliminar o Corinthians, o Novorizontino espera Palmeiras ou São Paulo.
➡️Rayan vira assunto após tropeço do Bornemouth: 'Precisa aceitar'
➡️Rivais reagem à provável chegada de Lingard no Corinthians: 'Não é possível'
Nas redes sociais, o técnico Dorival Júnior foi apontado por muitos torcedores como o principal culpado pela queda do Corinthians no Campeonato Paulista. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários dos torcedores
Como foi o jogo do Corinthians
O Corinthians iniciou a partida com maior posse de bola e tentou chegar ao ataque com perigo, mas foi o Novorizontino quem criou a principal oportunidade nos minutos iniciais. Em jogada pelo lado direito, o lateral Mayk cruzou na área e o volante Matheus Bianqui cabeceou para fora.
Criando mais e melhor, o Corinthians passou a empilhar oportunidades. Aos 35 minutos, Breno Bidon e André construíram jogada pelo meio-campo e acionaram Matheuzinho, que cruzou para a área. Matheus Bidu apareceu na finalização e acertou um chute forte, mas a bola saiu pela linha de fundo.
O Corinthians passou a criar mais oportunidades e a pressionar o adversário, mas foi o Novorizontino quem abriu o placar. Aos 28 minutos, o meia Rômulo acionou Robson pela direita, que cruzou na segunda trave. Mayk apareceu livre para completar para o fundo da rede.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols de Corinthians ou Novorizontino! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias