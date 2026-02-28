menu hamburguer
Torcedores do Corinthians apontam culpado por queda para o Novorizontino: 'Parabéns'

Timão perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 neste sábado (28)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
22:46
Time do Corinthians antes de pegar o Novorizontino (Foto: Fernando Vieira Sa/Agência F8/Gazeta Press)
O Corinthians perdeu para o Novorizontino por 1 a 0, na noite deste sábado (28), e deu adeus ao Campeonato Paulista na semifinal. Nas redes sociais, torcedores do Timão apontaram o principal responsável pela eliminação.

A partida foi disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, e teve o gol marcado pelo lateral Mayk. Depois de eliminar o Corinthians, o Novorizontino espera Palmeiras ou São Paulo.

Nas redes sociais, o técnico Dorival Júnior foi apontado por muitos torcedores como o principal culpado pela queda do Corinthians no Campeonato Paulista. Veja os comentários abaixo:

Mayk marcou o gol da vitória do Novorizontino diante do Corinthians (Foto: Jota Arnaldo/RP Fotopress/GazetaPress)
Mayk marcou o gol da vitória do Novorizontino diante do Corinthians (Foto: Jota Arnaldo/RP Fotopress/GazetaPress)

Veja comentários dos torcedores

Como foi o jogo do Corinthians

O Corinthians iniciou a partida com maior posse de bola e tentou chegar ao ataque com perigo, mas foi o Novorizontino quem criou a principal oportunidade nos minutos iniciais. Em jogada pelo lado direito, o lateral Mayk cruzou na área e o volante Matheus Bianqui cabeceou para fora.

Criando mais e melhor, o Corinthians passou a empilhar oportunidades. Aos 35 minutos, Breno Bidon e André construíram jogada pelo meio-campo e acionaram Matheuzinho, que cruzou para a área. Matheus Bidu apareceu na finalização e acertou um chute forte, mas a bola saiu pela linha de fundo.

O Corinthians passou a criar mais oportunidades e a pressionar o adversário, mas foi o Novorizontino quem abriu o placar. Aos 28 minutos, o meia Rômulo acionou Robson pela direita, que cruzou na segunda trave. Mayk apareceu livre para completar para o fundo da rede.

