imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Conheça Gael Monfils, adversário de João Fonseca no MGM Slam

O torneio será disputado e decidido, em formato concentrado, no próximo domingo (1)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/02/2026
11:25
O francês Gael Monfils ergue troféu em homenagem aos 20 anos de participação no ATP 500 do México 2026, na Arena GNP Seguros, em Acapulco, em 26 de fevereiro de 2026 (Foto: Alfredo Estrella/AFP)
O francês Gael Monfils ergue troféu em homenagem aos 20 anos de participação no ATP 500 do México 2026, na Arena GNP Seguros, em Acapulco, em 26 de fevereiro de 2026 (Foto: Alfredo Estrella/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca tem um grande desafio neste domingo (1). Ele enfrentará o experiente francês Gael Monfils nas quartas de final do torneio de exibição MGM Slam. O confronto está marcado para as 21h (horário de Brasília).

Fonseca, que recentemente celebrou o título de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo, agora mira o prêmio milionário em um evento que reúne oito tenistas de destaque. Apesar de não distribuir pontos para o ranking da ATP, a alta premiação atrai grandes nomes do circuito.

"Showman" Gael

Seu adversário, o veterano Monfils, está no circuito profissional desde 2004 e tem 39 anos. O francês alcançou sua melhor marca na carreira em 2016, quando chegou à 6ª posição do ranking mundial, e já foi o número 1 de seu país. Conhecido por seu estilo ousado e estravagante dentro de quadra, que lhe rendeu o apelido de "showman", Monfils chegou à semifinal de Roland Garros em 2008 e às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Pequim no mesmo ano.

Em sua trajetória, acumula títulos da ATP e foi vice-campeão em etapas do Masters 1000.

O MGM Slam será disputado em um formato concentrado, com todas as fases – quartas, semifinais e final – realizadas neste domingo. As partidas serão decididas em tie-breaks até 10 pontos.

Os outros duelos de quartas de final são: Taylor Fritz contra Tommy Paul, Reilly Opelka contra Casper Ruud, e Nick Kyrgios contra Alexander Bublik. Os vencedores avançam às semifinais, e os ganhadores desses confrontos disputam o cobiçado título.

O francês Gael Monfils durante visita ao Cristo Redentor (Fotojump)
O francês Gael Monfils durante visita ao Cristo Redentor (Foto: Fotojump)

