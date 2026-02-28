Conheça Gael Monfils, adversário de João Fonseca no MGM Slam

João Fonseca tem um grande desafio neste domingo (1). Ele enfrentará o experiente francês Gael Monfils nas quartas de final do torneio de exibição MGM Slam. O confronto está marcado para as 21h (horário de Brasília).

Fonseca, que recentemente celebrou o título de duplas do Rio Open ao lado de Marcelo Melo, agora mira o prêmio milionário em um evento que reúne oito tenistas de destaque. Apesar de não distribuir pontos para o ranking da ATP, a alta premiação atrai grandes nomes do circuito.

"Showman" Gael

Seu adversário, o veterano Monfils, está no circuito profissional desde 2004 e tem 39 anos. O francês alcançou sua melhor marca na carreira em 2016, quando chegou à 6ª posição do ranking mundial, e já foi o número 1 de seu país. Conhecido por seu estilo ousado e estravagante dentro de quadra, que lhe rendeu o apelido de "showman", Monfils chegou à semifinal de Roland Garros em 2008 e às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Pequim no mesmo ano.

Em sua trajetória, acumula títulos da ATP e foi vice-campeão em etapas do Masters 1000.

O MGM Slam será disputado em um formato concentrado, com todas as fases – quartas, semifinais e final – realizadas neste domingo. As partidas serão decididas em tie-breaks até 10 pontos.

Os outros duelos de quartas de final são: Taylor Fritz contra Tommy Paul, Reilly Opelka contra Casper Ruud, e Nick Kyrgios contra Alexander Bublik. Os vencedores avançam às semifinais, e os ganhadores desses confrontos disputam o cobiçado título.