menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

AO VIVO: Hugo Calderano e Bruna Takahashi na final do WTT Smash de Singapura

Os brasileiros estão no 5º lugar no ranking mundial e seus adversários são os líderes

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/02/2026
08:50
Atualizado há 0 minutos
A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
imagem cameraA dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão a um passo de gravar seus nomes na história do tênis de mesa mundial. Nesta sexta-feira (27), a dupla brasileira disputa a grande final de duplas mistas do Grand Smash de Singapura contra os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin com um feito inédito: é a primeira vez que um par não asiático alcança a decisão de um Grand Smash. ➡️ Onde assistir

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

3º Set: Calderano/Takahashi 12 x 11 Lim/Shin

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. ACABOU!!!!!!!!!!!! FIZEMOS HISTÓRIAAAAAAAAAAA
  2. MAIS UM NOSSO! FALTA POUCO
  3. BRUNA TAKAHASHI EMPATA NOVAMENTE!
  4. Sul-coreanos fazem um ponto necessário para eles
  5. Empatamos!!! Erro dos adversários!
  6. Adversários acham espaço e pontuam novamente
  7. Sul-coreanos empatam novamente, aos gritos. Partida intensa...
  8. Hugo recupera e manda bola lá longe! Ponto nosso!!!
  9. Ponto nosso! Empatamos
  10. Erro dos adversários! Estamos diminuindo a vantagem!!!!!!!!!!!!
  11. MAIS UM CALDERASHI!
  12. Hugo manda bola LETAL e leva o ponto
  13. Ponto dos sul-coreanos
  14. Adversários também deixam na rede, jogo tenso
  15. Bruna deixa bola na rede
  16. Ponto nosso! Dá para virar
  17. Hugo tenta bola mas não consegue
  18. Bruna pontua! Vamos!!
  19. Adversários pontuam mais uma vez, aproveitando erros dos brasileiros
  20. Hugo quebra sequência dos sul-coreanos e marca primeiro do set
  21. Calderano não alcança bola e o ponto é dos sul-coreanos
  22. Hugo Calderano deixa bola na rede de novo
  23. Adversários pontuam novamente
  24. Hugo deixa a bola na rede em um intenso rally

2º Set: Calderano/Takahashi 11 x 6 Lim/Shin

  1. TAKAHASHI PERFEITA! Bruna finaliza o set com uma bola fatal para os sul-coreanos
  2. Mais uma bola IMPECÁVEL DE BRUNA
  3. Sul-coreanos direcionam errado e levamos os pontos!
  4. Bruna está amassando! Vamos!!!
  5. Um grande rally finaliza com um pontaço dos adversários
  6. Mais um erro dos adversários devido ao saque impecável de Bruna
  7. Hugo manda bola errada e o ponto é dos sul-coreanos
  8. Adversários marcam
  9. Pontaço!!!!! Vamos!!!
  10. Adversários também deixam bola na rede. Vamos!
  11. Hugo erra e deixa bola na rede, ponto dos adversários
  12. Sul-coreanos marcam
  13. Mais um saque fora do ângulo e Calderashi leva o ponto
  14. Arbitragem tira o serviço dos adversários e eles pedem mais um desafio
  15. Marcamos dois pontos seguidos com finalizações agressivas!
  16. Adversários empatam
  17. Ela passou dos 30º e brasileiros levam o primeiro ponto
  18. Árbitro pede revisão do ângulo de sul-coreana no saque

1º Set: Calderano/Takahashi 11 x 6 Lim/Shin

  1. SET POINT! Vamos Calderashi!!!!!!!!!
  2. Mais uma bola dos sul-coreanos de diagonal
  3. Adversários levam um ponto
  4. BRUNA JOGA MUITO! Mais um nosso
  5. Bruna é impecável e pontua para a dupla!!!
  6. Adversários deixam bola na rede! PONTO NOSSO!!!!!!!
  7. Bruna erra e ponto vai para o sul-coreanos
  8. Hugo faz ataque letal e leva o ponto
  9. Brasileiros aproveitam erros dos sul-coreanos
  10. Hugo manda bola errada e adversários levam o ponto
  11. Mais uma pancada sem erro de Hugo!!!!!!
  12. Bruna SÓLIDAAA! Mais um Calderashi
  13. Rally LINDO! Com uma pancada de Calderano para levar o ponto
  14. Adversários empatam
  15. Hugo manda bola na rede, ponto dos adversários
  16. Finalização perfeita de Hugo! Vamos
  17. Bruna conquista o primeiro ponto para o Brasil

Pré-jogo

🟢 9h33: Começou a partida!

  • Eles se cumprimentam
  • Jogadores aquecem e se preparam para a partida
  • Brasileiros entram em quadra!
  • A partida está com atraso e irá começar em instantes
  • Hugo vai para a partida após cair nas oitavas da disputa de simples para o chinês Chen Yuanyu por 3 a 1 (11/6, 9/11, 10/12 e 9/11)
  • Veja o lance da classificação Calderashi

Campanha impecável

Com uma jornada iniciada diretamente nas oitavas de final, Calderano e Takahashi, carinhosamente apelidados de "Calderashi", demonstraram força e sincronia. A estreia em Singapura foi marcada por uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.

Nas quartas de final, o ritmo avassalador seguiu. Os brasileiros superaram os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5). Chegando às semifinais, eles enfrentaram e venceram a forte dupla de Hong Kong, Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 11/9 e 11/8).

continua após a publicidade

Agora, a dupla busca um feito ainda maior: ser os primeiros parceiros não chineses a conquistar o título de duplas mistas em um Grand Smash.

🤑🏓Aposte em quem vencerá o WTT de Singapura! 
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)
A dupla Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Singapura Smash 2026 (Foto: World Table Tennis)

➡️ Veja os lances da classificação de Calderano e Takahashi para a final em Singapura

Importância do WTT Singapura Smash

O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias