AO VIVO: Hugo Calderano e Bruna Takahashi na final do WTT Smash de Singapura
Os brasileiros estão no 5º lugar no ranking mundial e seus adversários são os líderes
Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão a um passo de gravar seus nomes na história do tênis de mesa mundial. Nesta sexta-feira (27), a dupla brasileira disputa a grande final de duplas mistas do Grand Smash de Singapura contra os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin com um feito inédito: é a primeira vez que um par não asiático alcança a decisão de um Grand Smash. ➡️ Onde assistir
3º Set: Calderano/Takahashi 12 x 11 Lim/Shin
*EM ATUALIZAÇÃO
- ACABOU!!!!!!!!!!!! FIZEMOS HISTÓRIAAAAAAAAAAA
- MAIS UM NOSSO! FALTA POUCO
- BRUNA TAKAHASHI EMPATA NOVAMENTE!
- Sul-coreanos fazem um ponto necessário para eles
- Empatamos!!! Erro dos adversários!
- Adversários acham espaço e pontuam novamente
- Sul-coreanos empatam novamente, aos gritos. Partida intensa...
- Hugo recupera e manda bola lá longe! Ponto nosso!!!
- Ponto nosso! Empatamos
- Erro dos adversários! Estamos diminuindo a vantagem!!!!!!!!!!!!
- MAIS UM CALDERASHI!
- Hugo manda bola LETAL e leva o ponto
- Ponto dos sul-coreanos
- Adversários também deixam na rede, jogo tenso
- Bruna deixa bola na rede
- Ponto nosso! Dá para virar
- Hugo tenta bola mas não consegue
- Bruna pontua! Vamos!!
- Adversários pontuam mais uma vez, aproveitando erros dos brasileiros
- Hugo quebra sequência dos sul-coreanos e marca primeiro do set
- Calderano não alcança bola e o ponto é dos sul-coreanos
- Hugo Calderano deixa bola na rede de novo
- Adversários pontuam novamente
- Hugo deixa a bola na rede em um intenso rally
2º Set: Calderano/Takahashi 11 x 6 Lim/Shin
- TAKAHASHI PERFEITA! Bruna finaliza o set com uma bola fatal para os sul-coreanos
- Mais uma bola IMPECÁVEL DE BRUNA
- Sul-coreanos direcionam errado e levamos os pontos!
- Bruna está amassando! Vamos!!!
- Um grande rally finaliza com um pontaço dos adversários
- Mais um erro dos adversários devido ao saque impecável de Bruna
- Hugo manda bola errada e o ponto é dos sul-coreanos
- Adversários marcam
- Pontaço!!!!! Vamos!!!
- Adversários também deixam bola na rede. Vamos!
- Hugo erra e deixa bola na rede, ponto dos adversários
- Sul-coreanos marcam
- Mais um saque fora do ângulo e Calderashi leva o ponto
- Arbitragem tira o serviço dos adversários e eles pedem mais um desafio
- Marcamos dois pontos seguidos com finalizações agressivas!
- Adversários empatam
- Ela passou dos 30º e brasileiros levam o primeiro ponto
- Árbitro pede revisão do ângulo de sul-coreana no saque
1º Set: Calderano/Takahashi 11 x 6 Lim/Shin
- SET POINT! Vamos Calderashi!!!!!!!!!
- Mais uma bola dos sul-coreanos de diagonal
- Adversários levam um ponto
- BRUNA JOGA MUITO! Mais um nosso
- Bruna é impecável e pontua para a dupla!!!
- Adversários deixam bola na rede! PONTO NOSSO!!!!!!!
- Bruna erra e ponto vai para o sul-coreanos
- Hugo faz ataque letal e leva o ponto
- Brasileiros aproveitam erros dos sul-coreanos
- Hugo manda bola errada e adversários levam o ponto
- Mais uma pancada sem erro de Hugo!!!!!!
- Bruna SÓLIDAAA! Mais um Calderashi
- Rally LINDO! Com uma pancada de Calderano para levar o ponto
- Adversários empatam
- Hugo manda bola na rede, ponto dos adversários
- Finalização perfeita de Hugo! Vamos
- Bruna conquista o primeiro ponto para o Brasil
Pré-jogo
🟢 9h33: Começou a partida!
- Eles se cumprimentam
- Jogadores aquecem e se preparam para a partida
- Brasileiros entram em quadra!
- A partida está com atraso e irá começar em instantes
- Hugo vai para a partida após cair nas oitavas da disputa de simples para o chinês Chen Yuanyu por 3 a 1 (11/6, 9/11, 10/12 e 9/11)
- Veja o lance da classificação Calderashi
Campanha impecável
Com uma jornada iniciada diretamente nas oitavas de final, Calderano e Takahashi, carinhosamente apelidados de "Calderashi", demonstraram força e sincronia. A estreia em Singapura foi marcada por uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.
Nas quartas de final, o ritmo avassalador seguiu. Os brasileiros superaram os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5). Chegando às semifinais, eles enfrentaram e venceram a forte dupla de Hong Kong, Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 11/9 e 11/8).
Agora, a dupla busca um feito ainda maior: ser os primeiros parceiros não chineses a conquistar o título de duplas mistas em um Grand Smash.
➡️ Veja os lances da classificação de Calderano e Takahashi para a final em Singapura
Importância do WTT Singapura Smash
O WTT Singapura Smash é um dos principais torneios do calendário mundial de tênis de mesa. O evento reúne todos os jogadores do top-10 dos rankings masculino e feminino e é crucial na corrida por pontos, distribuindo até 2 mil pontos no ranking da ITTF aos campeões, a pontuação máxima do circuito WTT. Além disso, a competição oferece uma premiação total de US$ 1,55 milhão (cerca de 8 milhões de reais). O torneio se estende até o dia 1º de março e, a partir das quartas de final, os jogos de simples serão disputados em melhor de sete sets, elevando a exigência técnica e física dos atletas.
