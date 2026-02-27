Veja quanto Hugo Calderano e Bruna Takahashi faturam com título no Smash de Singpura
Dupla brasileira se tornou a primeira não chinesa a vencer um Grand Smash
Hugo Calderano e Bruna Takahashi entraram para a história ao conquistarem, pela primeira vez, o título de duplas mistas do WTT Smash Singapore. Na manhã desta sexta-feira (27), os brasileiros superaram os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin em uma partida sem sustos. Além do troféu e dos pontos importantes no ranking mundial, a campanha também garantiu uma premiação significativa em dinheiro.
Apelidada de "Calderashi", a dupla precisou vencer cinco fases ao longo do torneio para ficar com o título. Vale destacar que os brasileiros não receberam o valor máximo possível da competição porque estrearam diretamente nas oitavas de final, já classificados, sem disputar a primeira rodada.
Ainda assim, a quantia impressiona. Calderano e Takahashi vão dividir US$ 19.750, cerca de R$ 102 mil na cotação atual. Esse valor é um acumulado das premiações correspondentes a cada etapa vencida até a conquista do título.
💰 Valores impressionantes do WTT de Singapura
Neste ano, o WTT de Foz do Iguaçu teve uma premiação total de quase US$ 120 mil, cerca de R$ 620 mil, distribuídos entre as duplas. Veja os valores completos:
- Primeira rodada - US$ 1.500
- Oitavas de final - US$ 2.000
- Quartas de final - US$ 2.650
- Semifinal - US$ 3.600
- Finalista - US$ 6.033
- Campeões - US$ 10.000
➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões inéditos do WTT Smash de Singapura
Campanha impecável
A jornada de "Calderashi" em Singapura começou diretamente nas oitavas de final, com uma demonstração de força e entrosamento. A estreia foi uma vitória tranquila por 3 sets a 0 (parciais de 11/1, 13/11 e 11/3) sobre os egípcios Youssef Abdelaziz e Mariam Alhodaby.
Nas quartas de final, o ritmo avassalador foi mantido, e a dupla superou os indianos Manush Shah e Diya Chitale com outro 3 a 0 (11/6, 11/9 e 11/5), garantindo a vaga na semifinal e consolidando uma campanha digna de final inédita.
Já na semifinal, mais um show de talento dos brasileiros. A dupla conquistou de virada a vitória sobre os honcongueses Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem por 3 sets a 1 (9/11, 11/8, 11/9 e 11/8). Para levar o título inédito, uma tranquilidade impressionante e uma precisão de especialistas. Calderano e Takahashi dominaram os sul-coreanos para fechar a decisão por 3 sets a 0 (11/7, 11/6 e 13/11).
