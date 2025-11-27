Desafio para João Fonseca: se manter no top 25 não tem sido fácil; entenda

Em sua primeira temporada completa como profissional, João Fonseca fez história e, após começar o ano como o 145º do mundo, termina na 24ª colocação. Para a temporada que se aproxima, um dos desafios para o número 1 do Brasil, de 19 anos é se manter entre os melhores e, obviamente, sempre buscar subir no ranking.

Do top 25 que iniciou a temporada, nada menos que nove deles não conseguiram se manter lá. O chileno Alejandro Tabilo, de 27 anos, por exemplo, era o 23º do mundo em janeiro de 2025. Hoje, apesar de ter vencido o ATP 250 de Chengdu (vídeo abaixo), na China, está em 81º. Próximo dele, na 75ª colocação, aparece o polonês Hubert Hurkacz, de 28 anos, que era o 18º há pouco mais de 10 meses, em 6 de janeiro de 2025 (primeira atualização do ranking no ano).

Mais experiente entre os 25 melhores do mundo há 10 meses, o búlgaro Grigor Dimitrov, de 34 anos, era o 10º e, agora, aparece em 44º.

Ex-top 3, Stefanos Tsitsipas estava muito próximo a Dimitrov no início de 2025, em 11º. Hoje, o tenista grego, de 27 anos, derrotado por João Fonseca, na Copa Davis, em Atenas, na Grécia, em setembro, está em 34º.

Contemporâneo de João Fonseca, Arthur Fils era o 20º do planeta há 10 meses. Depois de sofrer com lesões ao longo da temporada, o francês, de 21 anos, está em 40º. O tenista da França cruzou duas vezes o caminho do número 1 do Brasil nas últimas duas temporadas: foi derrotado na estreia do Rio Open de 2024 (primeira vitória do anfitrião, em ATP, na carreira) e na primeira rodada do NextGen Finals, em dezembro.

Os nove que saíram do top 25 nos últimos 10 meses foram: Dimitrov (44º), Tsitsipas (34º), Ugo Humbert (FRA, 37º), Hurkacz (75º), Frances Tiafoe (30, EUA), Sebastian Korda (48º), Alejandro Tabilo (81º) e Alexei Popyrin (54º, AUS).

João Fonseca é um dos dois sul-americanos no top 25

Uma outra curiosidade dos 25 melhores do mundo, na atualidade: João Fonseca é apenas o segundo sul-americano na lista. O primeiro é o argentino Francisco Cerúndolo (21º), derrotado pelo brasileiro em fevereiro, na final do ATP 250 de Buenos Aires. Há 10 meses, Tabilo era o único do continente nessa relação. Já no início de 2024, Nicolas Jarry, compatriota de Tabilo, e Cerúndolo, eram os representantes sul-americanos na lista. Um ano antes, Diego Schwartzman (25º), da Argentina, hoje aposentado, era o único do continente entre os melhores.





O top 25 atual:

1 Carlos Alcaraz (ESP)

2 Jannik Sinner (ITA)

3 Alexander Zverev (RUS)

4 Novak Djokovic (SER)

5 Felix Auger-Aliassime (CAN)

6 Taylor Fritz (EUA)

7 Alex de Minaur (AUS)

8 Lorenzo Musetti (ITA)

9 Ben Shelton (EUA)

10 Jack Draper (ING)

11 Alexander Bublik (CAZ)

12 Casper Ruud (NOR)

13 Daniil Medvedev (RUS)

14 Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

15 Holger Rune (DIN)

16 Andrey Rublev (RUS)

17 Jiri Lehecka (TCH)

18 Karen Khachanov (RUS)

19 Jakub Mensik (TCH)

20 Tommy Paul (EUA)

21 Francisco Cerúndolo (ARG)

22 Flavio Cobolli (ITA)

23 Denis Shapovalov (CAN)

24 João Fonseca (BRA)

25 Tallon Griekspoor (HOL)



O top 25 no início de 2025



1 Jannik Sinner (ITA)

2 Alexander Zverev (RUS)

3 Carlos Alcaraz (ESP)

4 Taylor Fritz (EUA)

5 Daniil Medvedev (RUS)

6 Casper Ruud (NOR)

7 Novak Djokovic (SER)

8 Alex de Minaur (AUS)

9 Andrey Rublev (RUS)

10 Grigor Dimitrov (BUL)

11 Stefanos Tsitsipas (GRE)

12 Tommy Paul (EUA)

13 Holger Rune (DIN)

14 Ugo Humbert (FRA)

15 Jack Draper (ING)

16 Lorenzo Musetti (ITA)

17 Frances Tiafoe (EUA)

18 Hubert Hurkacz (POL)

19 Karen Khachanov (RUS)

20 Arthur Fils (FRA)

21 Ben Shelton (EUA)

22 Sebastian Korda (EUA)

23 Alejandro Tabilo (CHI)

24 Jiri Lehecka (TCH)

25 Alexei Popyrin (AUS)



O top 25 no início de 2024

1 Novak Djokovic (SER)

2 Carlos Alcaraz (ESP)

3 Daniil Medvedev (RUS)

4 Jannik Sinner (ITA)

5 Andrey Rublev (RUS)

6 Stefanos Tsitsipas (GRE)

7 Alexander Zverev (RUS)

8 Holger Rune (DIN)

9 Hubert Hurkacz (POL)

10 Taylor Fritz (EUA)

11 Casper Ruud (NOR)

12 Alex de Minaur (AUS)

13 Tommy Paul (EUA)

14 Grigor Dimitrov (BUL)

15 Karen Khachanov (RUS)

16 Frances Tiafoe (EUA)

17 Ben Shelton (EUA)

18 Cameron Norrie (ING)

19 Nicolas Jarry (CHI)

20 Ugo Humbert (FRA)

21 Francisco Cerundolo (ARG)

22 Adrian Mannarino (FRA)

23 Tallon Griekspoor (HOL)

24 Sebastian Korda (EUA)

25 Jan-Lennard Struff (ALE)

O top 25 no início de 2023



1 Carlos Alcaraz (ESP)

2 Rafael Nadal (ESP)

3 Casper Ruud (NOR)

4 Stefanos Tsitsipas (GRE)

5 Novak Djokovic (SER)

6 Felix Auger-Aliassime (CAN)

7 Daniil Medvedev (RUS)

8 Andrey Rublev (RUS)

9 Taylor Fritz (EUA)

10 Hubert Hurkacz (POL)

11 Holger Rune (DIN)

12 Alexander Zverev (RUS)

13 Pablo Carreno Busta (ESP)

14 Cameron Norrie (ING)

15 Jannik Sinner (ITA)

16 Matteo Berrettini (ITA)

17 Marin Cilic (CRO)

18 Denis Shapovalov (CAN)

19 Frances Tiafoe (FRA)

20 Karen Khachanov (RUS)

21 Roberto Bautista Agut (ESP)

22 Nick Kyrgios (AUS)

23 Lorenzo Musetti (ITA)

24 Alex de Minaur (AUS)

25 Diego Schwartzman (ARG)