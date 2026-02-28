Após título no Rio Open, Melo avança à final de duplas com Zverev em Acapulco

Marcelo Melo e Alexander Zverev garantiram suas vagas na final do ATP 500 de Acapulco. A dupla venceu Rafael Jodar e Rodrigo Pacheco Méndez na semifinal, na madrugada deste sábado (28), com parciais de 6/3 e 7/5.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O brasileiro disputa sua segunda final consecutiva, menos de uma semana após conquistar o bicampeonato de duplas no Rio Open ao lado de João Fonseca. Agora, ele busca mais um troféu no México. Na final em Acapulco, a dupla enfrenta o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway, que derrotaram Vasil Kirkov e Bart Stevens por 6/3 e 6/2 na outra semifinal.

🤑🎾 Aposte na vitória de Marcelo Melo e Zverev!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Domínio em quadra

Melo e Zverev demonstraram domínio no saque e estratégia vencedora na semifinal. A dupla brilhou nos games de serviço, registrando um aproveitamento de 80% no primeiro saque e 7 aces.

No primeiro set, a pressão foi imediata, com uma quebra cedo que abriu 4/1 no placar e encaminhou a parcial. O segundo set apresentou mais equilíbrio, mas a experiência de Melo e o poder de Zverev foram cruciais. Com o placar em 5/5, a dupla aproveitou a chance para quebrar o serviço adversário e sacar para confirmar a vitória.

continua após a publicidade

➡️ Conheça Gael Monfils, adversário de João Fonseca no MGM Slam

Caminho até a decisão

A dupla Melo e Zverev chegou à decisão com uma campanha consistente, somando três vitórias no México. Na estreia, bateram David Pel e Santiago Gonzalez por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 10/4), e nas quartas derrotaram Miguel Andel Reyes-Varela e Nuno Borges por também 2 a 1 (6/3, 3/6 e 10/4), em 1h09min de partida.

Marca e experiência

Melo, que já foi número 1 do mundo e atualmente ocupa a 59ª posição no ranking mundial de duplas, alcança a 80ª final de sua carreira, buscando seu 42º título na elite do tênis.

Zverev, o quarto colocado no ranking mundial de simples, busca aumentar sua coleção de títulos nas duplas, modalidade em que possui duas conquistas. A parceria entre os tenistas já rendeu frutos, tendo como melhor desempenho o vice-campeonato do Masters 1000 de Monte Carlo em 2024.

Marcelo Melo (Foto: Divulgação/Asics)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial