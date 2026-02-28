Após título no Rio Open, Melo avança à final de duplas com Zverev em Acapulco
A decisão do torneio mexicano acontece neste sábado (28), às 21h30 (de Brasília)
Marcelo Melo e Alexander Zverev garantiram suas vagas na final do ATP 500 de Acapulco. A dupla venceu Rafael Jodar e Rodrigo Pacheco Méndez na semifinal, na madrugada deste sábado (28), com parciais de 6/3 e 7/5.
O brasileiro disputa sua segunda final consecutiva, menos de uma semana após conquistar o bicampeonato de duplas no Rio Open ao lado de João Fonseca. Agora, ele busca mais um troféu no México. Na final em Acapulco, a dupla enfrenta o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway, que derrotaram Vasil Kirkov e Bart Stevens por 6/3 e 6/2 na outra semifinal.
Domínio em quadra
Melo e Zverev demonstraram domínio no saque e estratégia vencedora na semifinal. A dupla brilhou nos games de serviço, registrando um aproveitamento de 80% no primeiro saque e 7 aces.
No primeiro set, a pressão foi imediata, com uma quebra cedo que abriu 4/1 no placar e encaminhou a parcial. O segundo set apresentou mais equilíbrio, mas a experiência de Melo e o poder de Zverev foram cruciais. Com o placar em 5/5, a dupla aproveitou a chance para quebrar o serviço adversário e sacar para confirmar a vitória.
Caminho até a decisão
A dupla Melo e Zverev chegou à decisão com uma campanha consistente, somando três vitórias no México. Na estreia, bateram David Pel e Santiago Gonzalez por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 10/4), e nas quartas derrotaram Miguel Andel Reyes-Varela e Nuno Borges por também 2 a 1 (6/3, 3/6 e 10/4), em 1h09min de partida.
Marca e experiência
Melo, que já foi número 1 do mundo e atualmente ocupa a 59ª posição no ranking mundial de duplas, alcança a 80ª final de sua carreira, buscando seu 42º título na elite do tênis.
Zverev, o quarto colocado no ranking mundial de simples, busca aumentar sua coleção de títulos nas duplas, modalidade em que possui duas conquistas. A parceria entre os tenistas já rendeu frutos, tendo como melhor desempenho o vice-campeonato do Masters 1000 de Monte Carlo em 2024.
