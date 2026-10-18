Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Tenista brasileira conquista torneio de duplas no ATP de Wuhan

Tenistas vencem mais um torneio na temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 09:56
Favorite o Lance! no Google
Duas tenistas levantam juntas o troféu prateado, com colares de flores, em cerimônia do WTA na China
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski conquistam título em Wuhan (Foto: WANG Zhao / AFP)

A brasileira Luisa Stefani, medalhista olímpica em Tóquio 2020, e a canadense Gabriela Dabrowski conquistaram mais um troféu em 2026. Na final do Aberto de Wuhan, na China, a dupla venceu a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Com o resultado, as campeãs chegaram à 12ª vitória consecutiva.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O título em Wuhan foi o sexto de Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski na temporada e o segundo consecutivo. Há exatamente uma semana, a dupla havia conquistado o WTA 1000 de Pequim. Além dos troféus na perna asiática, as tenistas venceram o WTA 500 de Estrasburgo em setembro, o WTA 1000 de Dubai, o WTA 500 de Estrasburgo e o WTA 250 de Eastbourne. Em 2026, elas também chegaram à final de Wimbledon, mas foram superadas pela chinesa Guo Hanyu e pela francesa Kristina Mladenovic.

continua após a publicidade

Com a conquista em Wuhan, Stefani e Dabrowski passam a formar a melhor dupla da temporada. Aos 29 anos, a brasileira, medalhista olímpica, ocupa a terceira posição no ranking mundial de duplas e alcançou seu 19º título da WTA na carreira. Já a canadense, de 34 anos, é a quarta colocada no ranking e soma 26 conquistas.

Luisa Stefani e parceira comemoram vitória de duplas, sentadas na quadra com troféu entre elas e colares de flores.
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski celebram conquista em Wuhan (Foto: WANG Zhao / AFP)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alejandro Fokina emocionado, segura buquê azul e branco após vencer título em Xangai.

Tênis

Fokina vence Jodar e conquista título em Shanghai

Há 14 minutos
O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

Tênis

Relembre as 20 vitórias de João Fonseca em 2026

Há 20 horas
João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

Tênis

João Fonseca encerra temporada e só volta em 2027

Há 23 horas
Alexander Zverev no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Valery Hache/AFP)

Tênis

Sem Alcaraz ou Sinner no caminho, Zverev alcançará feito inédito no tênis

Há 3 dias
Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Tênis

Tenista espanhol é advertido por xingar boleiro em Shanghai

Há 3 dias
Sabalenka cumprimenta adversária em Wuhan

Tênis

Sabalenka sofre virada e é eliminada no WTA 1000 de Wuhan

Há 3 dias
Mais LANCE!
A emoção do alemão Alexander Zverev ao vence, em Roland Garros, o primeiro Grand Slam (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Derrota de Alcaraz garante Zverev como número 1 do ranking

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Rafael Jódar repete feito de Djokovic no ATP de Shanghai 2026

Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai

Zverev chega a 60 vitórias no ano e se aproxima da liderança da ATP

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski foram campeãs do WTA 1000 de Pequim (Foto: Reprodução/Instagram/WTA)

Tênis: Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

O italiano Jannik Sinner reage a um ponto contra o sérvio Novak Djokovic na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 31 de janeiro de 2026 (Foto:IZHAR KHAN/AFP).

Diretor do Australian Open erra nomes de Sinner e Rybakina

Novak Djokovic se estica na derrota na estreia em Shanghai (Foot: ATP/Divulgação

Djokovic é eliminado na estreia do Masters 1000 de Xangai

João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Alcaraz manda recado a Sinner após italiano anunciar fim de 2026

Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim

Djokovic desabafa sobre final atípica: 'Fim estranho'

João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

João Fonseca estaciona no ranking e perde posições na Corrida da ATP

Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Sinner encerra temporada de 2026 para tratar lesão no joelho

Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Zverev se prepara para assumir o 1º lugar do ranking da ATP em novembro

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos