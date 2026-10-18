Tenista brasileira conquista torneio de duplas no ATP de Wuhan
Tenistas vencem mais um torneio na temporada
A brasileira Luisa Stefani, medalhista olímpica em Tóquio 2020, e a canadense Gabriela Dabrowski conquistaram mais um troféu em 2026. Na final do Aberto de Wuhan, na China, a dupla venceu a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Com o resultado, as campeãs chegaram à 12ª vitória consecutiva.
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O título em Wuhan foi o sexto de Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski na temporada e o segundo consecutivo. Há exatamente uma semana, a dupla havia conquistado o WTA 1000 de Pequim. Além dos troféus na perna asiática, as tenistas venceram o WTA 500 de Estrasburgo em setembro, o WTA 1000 de Dubai, o WTA 500 de Estrasburgo e o WTA 250 de Eastbourne. Em 2026, elas também chegaram à final de Wimbledon, mas foram superadas pela chinesa Guo Hanyu e pela francesa Kristina Mladenovic.
Com a conquista em Wuhan, Stefani e Dabrowski passam a formar a melhor dupla da temporada. Aos 29 anos, a brasileira, medalhista olímpica, ocupa a terceira posição no ranking mundial de duplas e alcançou seu 19º título da WTA na carreira. Já a canadense, de 34 anos, é a quarta colocada no ranking e soma 26 conquistas.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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