Com novo título, Sinner reassume a liderança no ranking ATP; veja lista
Italiano derrotou Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo (11)
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A liderança do ranking mundial da ATP voltou a ser de Jannik Sinner. Neste domingo (11), ao superar Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, o italiano conquistou um título inédito no Masters 1000 de Monte Carlo. Além do troféu, o feito rendeu pontos decisivos para ultrapassar o espanhol no topo da lista entre os melhores tenistas do mundo.
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A frente do ranking estava nas mãos de Alcaraz desde novembro de 2025, quando disputava a fase de grupos do ATP Finals. Na época, o espanhol embalou uma impressionante sequência de títulos com os Masters 1000 de Monte Carlo, Roma e o Grand Slam de Roland Garros. Com muitos pontos a serem defendidos, a liderança foi perdida após 22 semanas.
Top 10 do ranking da ATP
|Posição
|Tenista
|Pontos
1
Jannik Sinner (ITA)
13.400
2
Carlos Alcaraz (ESP)
12.590
3
Alexander Zverev (ALE)
5.205
4
Novak Djokovic (SRB)
4.710
5
Felix Auger-Aliassime (CAN)
4.000
6
Ben Shelton (EUA)
3.900
7
Taylor Fritz (EUA)
3.870
8
Alex de Minaur (AUS)
3.695
9
Lorenzo Musetti (ITA)
3.615
10
Daniil Medvedev
3.510
Vitória tranquila de Sinner em Monte Carlo
A partida começou equilibrada, com alternância no placar e bons momentos para os dois lados. Alcaraz chegou a liderar e ficou perto de fechar o primeiro set, mas Sinner reagiu, levou a decisão ao tie-break e foi mais consistente. A parcial foi fechada após uma dupla falta do espanhol.
No segundo set, o italiano manteve o ritmo, mesmo depois de ver Alcaraz empatar com uma quebra. Sinner retomou o controle, assumiu a liderança e, mais sólido nos momentos decisivos, administrou a vantagem até fechar o jogo com tranquilidade.
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