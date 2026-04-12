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Com novo título, Sinner reassume a liderança no ranking ATP; veja lista

Italiano derrotou Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo neste domingo (11)

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/04/2026
13:26
Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)
imagem cameraJannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)
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A liderança do ranking mundial da ATP voltou a ser de Jannik Sinner. Neste domingo (11), ao superar Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, o italiano conquistou um título inédito no Masters 1000 de Monte Carlo. Além do troféu, o feito rendeu pontos decisivos para ultrapassar o espanhol no topo da lista entre os melhores tenistas do mundo.

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A frente do ranking estava nas mãos de Alcaraz desde novembro de 2025, quando disputava a fase de grupos do ATP Finals. Na época, o espanhol embalou uma impressionante sequência de títulos com os Masters 1000 de Monte Carlo, Roma e o Grand Slam de Roland Garros. Com muitos pontos a serem defendidos, a liderança foi perdida após 22 semanas.

Top 10 do ranking da ATP

PosiçãoTenistaPontos

1

Jannik Sinner (ITA)

13.400

2

Carlos Alcaraz (ESP)

12.590

3

Alexander Zverev (ALE)

5.205

4

Novak Djokovic (SRB)

4.710

5

Felix Auger-Aliassime (CAN)

4.000

6

Ben Shelton (EUA)

3.900

7

Taylor Fritz (EUA)

3.870

8

Alex de Minaur (AUS)

3.695

9

Lorenzo Musetti (ITA)

3.615

10

Daniil Medvedev

3.510

Vitória tranquila de Sinner em Monte Carlo

A partida começou equilibrada, com alternância no placar e bons momentos para os dois lados. Alcaraz chegou a liderar e ficou perto de fechar o primeiro set, mas Sinner reagiu, levou a decisão ao tie-break e foi mais consistente. A parcial foi fechada após uma dupla falta do espanhol.

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No segundo set, o italiano manteve o ritmo, mesmo depois de ver Alcaraz empatar com uma quebra. Sinner retomou o controle, assumiu a liderança e, mais sólido nos momentos decisivos, administrou a vantagem até fechar o jogo com tranquilidade.

➡️ Sinner domina Alcaraz e é campeão do Masters 1000 de Monte Carlo

Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)
Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

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