A liderança do ranking mundial da ATP voltou a ser de Jannik Sinner. Neste domingo (11), ao superar Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, o italiano conquistou um título inédito no Masters 1000 de Monte Carlo. Além do troféu, o feito rendeu pontos decisivos para ultrapassar o espanhol no topo da lista entre os melhores tenistas do mundo.

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A frente do ranking estava nas mãos de Alcaraz desde novembro de 2025, quando disputava a fase de grupos do ATP Finals. Na época, o espanhol embalou uma impressionante sequência de títulos com os Masters 1000 de Monte Carlo, Roma e o Grand Slam de Roland Garros. Com muitos pontos a serem defendidos, a liderança foi perdida após 22 semanas.

Top 10 do ranking da ATP

Posição Tenista Pontos 1 Jannik Sinner (ITA) 13.400 2 Carlos Alcaraz (ESP) 12.590 3 Alexander Zverev (ALE) 5.205 4 Novak Djokovic (SRB) 4.710 5 Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.000 6 Ben Shelton (EUA) 3.900 7 Taylor Fritz (EUA) 3.870 8 Alex de Minaur (AUS) 3.695 9 Lorenzo Musetti (ITA) 3.615 10 Daniil Medvedev 3.510

Vitória tranquila de Sinner em Monte Carlo

A partida começou equilibrada, com alternância no placar e bons momentos para os dois lados. Alcaraz chegou a liderar e ficou perto de fechar o primeiro set, mas Sinner reagiu, levou a decisão ao tie-break e foi mais consistente. A parcial foi fechada após uma dupla falta do espanhol.

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No segundo set, o italiano manteve o ritmo, mesmo depois de ver Alcaraz empatar com uma quebra. Sinner retomou o controle, assumiu a liderança e, mais sólido nos momentos decisivos, administrou a vantagem até fechar o jogo com tranquilidade.

➡️ Sinner domina Alcaraz e é campeão do Masters 1000 de Monte Carlo

Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

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