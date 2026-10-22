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João Fonseca exalta 'hora da revanche' contra Alcaraz no Brasil

Brasileiro enfrentará o espanhol em amistoso marcado para dezembro, em São Paulo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 20:01
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Após antecipar o fim da temporada 2026 para focar na recuperação e no planejamento para 2027, João Fonseca confirmou sua volta às quadras em um evento fora do circuito oficial da ATP. O brasileiro, atualmente número 28 do mundo, vai encarar Carlos Alcaraz, terceiro colocado no ranking, em um duelo chamado São Paulo Super Match, que acontecerá em São Paulo no dia 12 de dezembro.

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João Fonseca divulgou um vídeo nesta quinta-feira (22), convidando o público para o evento, destacando a importância de disputar a revanche contra o espanhol em casa. Os ingressos para o jogo variam de R$ 475 a R$ 6.450, conforme a localização das cadeiras na Nubank Arena, estádio do Palmeiras.

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— Depois daquele jogo em Miami, chegou a hora da revanche e, desta vez, vai ser em casa. Dia 12 de dezembro, eu entro em quadra em São Paulo para enfrentar, ninguém mais, ninguém menos, que Carlos Alcaraz. Vai ser muito legal.

O último encontro entre os dois ocorreu em março, no Miami Open, quando Alcaraz venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4. A partida durou 1h35 e teve um início agressivo de Fonseca, mas o espanhol, então número 1 do mundo, conseguiu impor seu jogo e quebrou o serviço do brasileiro duas vezes.

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João Fonseca na derrota para o espanhol Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Divulgação)
João Fonseca na derrota para o espanhol Carlos Alcaraz em Miami (Foto: Divulgação)

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Ao encerrar sua temporada, Fonseca acumulou 20 vitórias em 33 partidas disputadas em 2026, demonstrando evolução e potencial para o próximo ano. A temporada também foi marcada pelos inéditos desafios de João Fonseca contra os dois principais tenistas do circuito nos últimos anos: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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