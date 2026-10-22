Ex-número 1 do mundo aconselha João Fonseca: 'Ele precisa'
Brasileiro encerrou temporada e só volta em 2027
Andy Roddick, ex-número 1 do mundo no tênis, avaliou a pausa na carreira de João Fonseca e defendeu que o tenista brasileiro use o período de inatividade para um intenso trabalho físico em entrevista ao site Tênis News. Para o americano, Fonseca pode voltar ao circuito como um "verdadeiro monstro físico".
A declaração repercute a decisão do tenista de 20 anos de interromper temporariamente a temporada. Roddick, que chegou ao posto de número 1 do mundo em 2003, vê que o principal desafio de Fonseca não está na potência, mas na resistência e na mobilidade.
— Ele precisa ficar fisicamente mais forte para se movimentar melhor em direção aos cantos da quadra. A potência natural ele já tem, e isso não se ensina. Mas seu corpo precisa aprender a suportar de 30 a 35 semanas de competição por ano. É uma evolução natural para um jogador dessa idade — afirmou Roddick.
João Fonseca de volta no Australian Open?
O ex-top 1 projeta que o retorno de Fonseca deve acontecer no Australian Open e espera ver um atleta visivelmente diferente na Austrália. O americano também contextualizou a expectativa que o Brasil deposita em Fonseca. Segundo Roddick, o país aguarda há anos por um novo nome de expressão no tênis mundial, desde a geração de Guga, e o jovem de 20 anos reúne as condições para ocupar esse espaço, desde que chegue ao pico físico adequado.
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