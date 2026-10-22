Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-número 1 do mundo aconselha João Fonseca: 'Ele precisa'

Brasileiro encerrou temporada e só volta em 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 16:32
Favorite o Lance! no Google

Andy Roddick, ex-número 1 do mundo no tênis, avaliou a pausa na carreira de João Fonseca e defendeu que o tenista brasileiro use o período de inatividade para um intenso trabalho físico em entrevista ao site Tênis News. Para o americano, Fonseca pode voltar ao circuito como um "verdadeiro monstro físico".

A declaração repercute a decisão do tenista de 20 anos de interromper temporariamente a temporada. Roddick, que chegou ao posto de número 1 do mundo em 2003, vê que o principal desafio de Fonseca não está na potência, mas na resistência e na mobilidade.

continua após a publicidade

— Ele precisa ficar fisicamente mais forte para se movimentar melhor em direção aos cantos da quadra. A potência natural ele já tem, e isso não se ensina. Mas seu corpo precisa aprender a suportar de 30 a 35 semanas de competição por ano. É uma evolução natural para um jogador dessa idade — afirmou Roddick.

João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis
João Fonseca venceu 20 das 33 partidas que fez em 2026 (Foto: Luiz Candido/CBT)<br>

João Fonseca de volta no Australian Open?

O ex-top 1 projeta que o retorno de Fonseca deve acontecer no Australian Open e espera ver um atleta visivelmente diferente na Austrália. O americano também contextualizou a expectativa que o Brasil deposita em Fonseca. Segundo Roddick, o país aguarda há anos por um novo nome de expressão no tênis mundial, desde a geração de Guga, e o jovem de 20 anos reúne as condições para ocupar esse espaço, desde que chegue ao pico físico adequado.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Rybakina vence com facilidade (Jimmie 48 Photography/WTA)

Tênis

Rybakina avança em WTA de Ningbo com vitória em 27 minutos

Há 6 horas
Zverev em partida contra Learner Tien na Laver Cup

Tênis

Tênis: Ex-número 1 destaca momento de Zverev e explica ruptura

Há 1 dia
Tenista faz publicação explicando divórcio nas redes sociais (Foto: Reprodução/elisvitolina)

Mais Esportes

Elina Svitolina e Gael Monfils anunciam divórcio após cinco anos juntos

Há 3 dias
Duas tenistas levantam juntas o troféu prateado, com colares de flores, em cerimônia do WTA na China

Tênis

Tenista brasileira conquista torneio de duplas no WTA de Wuhan

Há 4 dias
Alejandro Fokina emocionado, segura buquê azul e branco após vencer título em Xangai.

Tênis

Fokina vence Jodar e conquista título em Shanghai

Há 4 dias
O respeito de Novak Djokovic por João Fonseca após a derrota em Roland Garros (Foto: Clément Mahoudeau / FFT)

Tênis

Relembre as 20 vitórias de João Fonseca em 2026

Há 5 dias
Mais LANCE!
João Fonseca deixa a quadra central do Estádio IGA, segurando sua mochila nas costas com a mão direita, após eliminação no Masters 1000 de Montreal

João Fonseca encerra temporada e só volta em 2027

Alexander Zverev no Masters 1000 de Monte Carlo 2026 (Foto: Valery Hache/AFP)

Sem Alcaraz ou Sinner no caminho, Zverev alcançará feito inédito no tênis

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Tenista espanhol é advertido por xingar boleiro em Shanghai

Sabalenka cumprimenta adversária em Wuhan

Sabalenka sofre virada e é eliminada no WTA 1000 de Wuhan

A emoção do alemão Alexander Zverev ao vence, em Roland Garros, o primeiro Grand Slam (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Derrota de Alcaraz garante Zverev como número 1 do ranking

Rafael Jodar (Divulgação Masters 1000 de Shanghai)

Rafael Jódar repete feito de Djokovic no ATP de Shanghai 2026

Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai

Zverev chega a 60 vitórias no ano e se aproxima da liderança da ATP

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski foram campeãs do WTA 1000 de Pequim (Foto: Reprodução/Instagram/WTA)

Tênis: Luisa Stefani e Dabrowski vencem o WTA 1000 de Pequim

O italiano Jannik Sinner reage a um ponto contra o sérvio Novak Djokovic na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 31 de janeiro de 2026 (Foto:IZHAR KHAN/AFP).

Diretor do Australian Open erra nomes de Sinner e Rybakina

Novak Djokovic se estica na derrota na estreia em Shanghai (Foot: ATP/Divulgação

Djokovic é eliminado na estreia do Masters 1000 de Xangai

João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Alcaraz manda recado a Sinner após italiano anunciar fim de 2026

Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim

Djokovic desabafa sobre final atípica: 'Fim estranho'