Primeiro técnico de João Fonseca, Juan Pablo Etchecoin se mostrou emocionado com a vitória do número 1 do Brasil sobre Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros. O brasileiro, ex-382º do ranking mundial, exaltou o feito do atleta que treinou dos 8 aos 12 anos de idade em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (29).

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— Hoje vivi uma das maiores emoções que o tênis já me proporcionou. Ver o João Fonseca, um ex-atleta que tive a felicidade de acompanhar na iniciação e formação, fazer um jogo que ficará para a história foi algo muito especial. Derrotar Novak Djokovic na quadra central de Roland Garros, em uma batalha épica de cinco sets, após estar perdendo por 2 sets a 0, é algo para poucos. Uma demonstração de personalidade, coragem, frieza e uma mentalidade realmente diferenciada — declarou Etchecoin, que orientou Fonseca em suas primeiras raquetadas.

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Na postagem, o head coach do Rio de Janeiro Country Club compartilhou imagens de João ainda pequeno. Ele escreveu diretamente ao tenista de 19 anos e ressaltou o orgulho de ter trabalhado ao lado do jovem ainda no início da carreira.

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— João, que prazer é ver você proporcionando tantas alegrias para todos nós que amamos e vivemos o tênis há tantos anos. Que vitória monumental. Que orgulho sinto ao lembrar do trabalho realizado lá atrás, nos seus primeiros passos dentro de quadra. Ver até onde você chegou emociona qualquer treinador que participou da sua caminhada — finalizou.

Juan Pablo Etchecoin e o ainda pequeno João Fonseca (Foto: arquivo pessoal)

Em entrevista exclusiva ao Lance! em 2025, o professor revelou que João Fonseca começou a se interessar pelo esporte aos 8 anos, quando assistia às aulas da mãe e, no final, pedia para entrar em quadra e bater bola. Com o tempo, o jovem tenista passou a querer treinar com os grupos de atletas maiores e, assim, participou de suas primeiras competições no Rio de Janeiro Country Club, em Ipanema.

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Durante o período em que trabalharam juntos, os dois também treinaram nos clubes Naval Piraquê e Monte Líbano, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Fonseca se desenvolveu no tênis ao lado dos filhos de Etchecoin, Paulo Hugo e Juan Pedro, o que criou uma ligação ainda mais forte entre atleta e técnico. Atualmente, João é treinado por Guilherme Teixeira.

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João Fonseca busca virada épica contra Djokovic

João Fonseca protagonizou o maior feito de sua carreira até aqui, nesta sexta-feira. Diante de ninguém menos do que Novak Djokovic, o maior recordista da história (24 Grand Slams no currículo), o brasileiro conquistou uma virada épica, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5. A batalha, válida pela terceira rodada de Roland Garros 2026, durou 4h53min. Foi o jogo mais longo da carreira do ex-líder do ranking no saibro francês.

Classificado para as oitavas de final, Fonseca volta à quadra de saibro do Grand Slam de Paris neste domingo (31), não antes de 15h15 (horário de Brasília), para enfrentar o norueguês Casper Ruud.

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