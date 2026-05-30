Definido o horário do próximo duelo de João Fonseca em Roland Garros

Após uma virada emocionante sobre o sérvio Novak Djokovic nesta sexta-feira (29), João Fonseca direciona suas atenções para as oitavas de final de Roland Garros. O tenista enfrenta o norueguês Casper Ruud não antes das 15h15 (de Brasília) deste domingo (31).

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Fonseca chega a essa fase do torneio francês depois de eliminar o multicampeão Djokovic por 3 sets a 2, de virada, em um duelo de quase cinco horas. A campanha já é a melhor do carioca de 19 anos em um Grand Slam. Além disso, ele se tornou o primeiro brasileiro a alcançar as oitavas de final de Roland Garros em 16 anos.

Casper Ruud, o próximo adversário de Fonseca, é o 16º colocado do ranking mundial. O confronto entre os dois é inédito no circuito. Curiosamente, Ruud também conquistou uma virada após estar perdendo por 2 sets a 0 nesta sexta-feira (29). A vítima foi o americano Tommy Paul, superado por 4/6, 6/7 (4), 7/6 (4) e 7/5.

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O norueguês Casper Ruud na vitória sobre o americano Tommy Paul em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

Como foi a vitória de João Fonseca sobre Novak Djokovic?

Novak Djokovic começou a partida impondo seu ritmo e venceu os dois primeiros sets por 6/4, ficando muito perto da classificação. No entanto, João Fonseca mostrou maturidade e poder de reação para mudar o cenário do confronto.

O brasileiro cresceu no terceiro set, venceu por 6/3 e ganhou confiança para equilibrar as ações. No quarto set, manteve a intensidade e conseguiu fechar em 7/5, levando a decisão para a parcial decisiva.

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No quinto set, Fonseca sustentou o alto nível técnico e emocional diante de um dos maiores jogadores da história do tênis. Em mais um equilibrado 7/5, confirmou a virada épica e garantiu vaga nas oitavas de final de Roland Garros.

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