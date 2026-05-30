Em um esporte individual tão desafiador quanto o tênis, é preciso pensar rodada a rodada. E uma vitória, por mais gigante que ela seja, não garante nada além de uma vaga à próxima fase. Mas, como não imaginar João Fonseca indo mais longe em Roland Garros, após o maior triunfo da carreira, ao derrotar o tricampeão sérvio Novak Djokovic,na terceira rodada?

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O próximo passo do brasileiro, de 19 anos e 30 do mundo, é enfrentar, no domingo, em sua primeira partida de oitavas de final de Grand Slam na carreira, mais um favorito. Dessa vez, o 16º do mundo e ex-número 2, o norueguês Casper Ruud, de 27 anos e três vezes vice-campeão de Grand Slam, duas delas em Paris.

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Gráfico mostra números da virada épica de João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros (Reprodução)

Rival que João Fonseca já superou nas quartas

Caso avance às quartas de final de Roland Garros, João Fonseca enfrenta um rival que já derrotou: o tcheco Jakub Mensik (27º e ex-12º) ou o russo Andrey Rublev (13º, ex-5º). O brasileiro derrotou o primeiro na terceira rodada do Next Gen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro de 2024. Já o segundo foi coadjuvante naquela que, até a sexta-feira (29), era o maior triunfo do carioca na carreira. Então nono do mundo, o tenista da Rússia foi superado, por inapeláveis 3 sets a 0, na estreia do número 1 do Brasil em Slams: no Australian Open de 2025.

Já numa possível semifinal, dois recentes algozes do brasileiro são favoritos para voltar a enfrentá-lo: o alemão Alexander Zverev (3º) ou o espanhol Rafael Jodar (27º). Nas oitavas, eles enfrentam, respectivamente, o holandês Jesper De Jong e Pablo Carreño Busta (89º, da Espanha).



Enquanto Zverev eliminou João Fonseca nas quartas de final de Monte Carlo, Jodar o superou na terceira rodada em Madri, ambos do Masters 1000 e no saibro, como em Paris.

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Na parte de cima da chave, que ainda definirá, neste sábado, os classificados às oitavas de final, os mais bem rankeados e são o canadense Felix Auger-Aliassime (6º) e o italiano Flavio Cobolli (14º).

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