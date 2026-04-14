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João Fonseca quebra escrita contra Tabilo e avança em Munique

Brasileiro havia perdido os dois primeiros jogos para rival

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/04/2026
07:47
Atualizado há 4 minutos
João Fonseca na vitória sobre Tabilo em Munique (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca na vitória sobre Tabilo em Munique (Divulgação)
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João Fonseca conquistou vitória inédita na estreia do ATP 500 de Munique, na Alemanha, nesta terça-feira. Praticamente dois meses após a derrota na abertura do ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro se vingou do chileno Alejandro Tabilo, com triunfo por 7/6 (1) e 6/3.

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- Sabia que seria díficil, Tabilo saca muito bem, tinha perdido para ele duas vezes. Fiz boas devoluções, estava bastante frio, o que torna difícil também, mas estou feliz como lutei hoje. Quem se adaptar melhor vai ter melhores resultados - celebrou o brasileiro, que também havia sido derrotado pelo rival no ATP 250 de Bucareste, em 2024.

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João Fonseca teve paciência

Nesta terça-feira, sob um frio de cerca de 9 graus, o número 1 do Brasil precisou exercitar, entre outras virtudes, a paciência. Isso porque o canhoto e experiente Tabilo tem na variação das jogadas uma de suas maiores armas.

No gráfico abaixo, números da partida desta terça-feira:

Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Alejandro Tabilo em Munique (Reprodução)
Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Alejandro Tabilo em Munique (Reprodução)

João Fonseca vai reencontrar, na próxima rodada, o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen (duplo 6/3). Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 100 de Monte Carlo, em uma batalha de três sets.

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2º set: João Fonseca 6/3

  1. Com um voleio, João fecha o jogo e avança.
  2. Chileno saca em 15/40, e brasileiro tem dois match-points.
  3. Com uma curta perfeita, João faz 5/3 e fica perto da vitória.
  4. Rival manda para fora, e brasileiro conquista a quebra. Vai sacar em 4/3.
  5. Pupilo de Guilherme Teixeira confirma após salvar dois breaks.
  6. Tabilo erra devolução, e João salva outro break.
  7. Carioca erra um voleio, e rival tem nova chance de quebra.
  8. Número 1 do Brasil salva o break.
  9. Brasileiro erra voleio curto, e adversário tem um break.
  10. Game bem equilibrado, João saca em 40/iguais.
  11. Chileno sai do buraco, salva os três breaks e confirma (3/2).
  12. Tabilo encaixa bom primeiro saque e salva nova chance de quebra.
  13. Brasileiro vence ponto no smash e tem novo break.
  14. Carioca desperdiça as duas chances de quebras.
  15. João Fonseca vence ponto na rede, e rival saca em 15/40. Brasileiro tem dois breaks.
  16. Número 1 do Brasil saca para empatar novamente.
  17. Chileno faz 2/1.
  18. Brasileiro empata (1/1).
  19. Tabilo começa no saque e confirma.

1º set: João Fonseca 7/6 (1)

  1. Com mais um erro do adversário, brasileiro fecha em 7/1.
  2. João vai sacar em 6/1.
  3. Brasileiro erra uma curta: 4/1.
  4. Tabilo manda para a fora a devolução: 4/0.
  5. Chileno erra, e carioca faz 3/0.
  6. O brasileiro consegue o minibreak e abre 2/0.
  7. Parcial será decidida no tiebreak.
  8. João chama o rival para uma curta, e a devolução vai fora. Brasileiro confirma (6/5).
  9. Set segue equilibrado: 5/5.
  10. O brasileiro mantém o saque novamente e faz 5/4.
  11. Tabilo saca em 40/30 e também confirma.
  12. Com um winner no contrapé, João faz 4/3.
  13. Tenista do Chile também confirma (3/3).
  14. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma e vira o placar (3/2).
  15. Número 1 do Brasil vence um rally e quebra o saque do rival de volta: 2/2.
  16. João devolve bem o saque, e adversário manda para fora. Brasileiro tem a chance de devolver a quebra.
  17. Com uma dupla-falta, o carioca tem o saque quebrado.
  18. Chileno contra-ataca bem e tem o primeiro break do jogo.
  19. Número 1 do Brasil saca em 0/30 e empata o game.
  20. Tabilo também confirma sem perder ponto.
  21. Brasileiro começa o jogo sacando e confirma de zero.
  22. João Fonseca e Tabilo já estão em quadra.
  23. Dia frio na cidade alemã, cerca de 9 graus.

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