João Fonseca quebra escrita contra Tabilo e avança em Munique
Brasileiro havia perdido os dois primeiros jogos para rival
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João Fonseca conquistou vitória inédita na estreia do ATP 500 de Munique, na Alemanha, nesta terça-feira. Praticamente dois meses após a derrota na abertura do ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro se vingou do chileno Alejandro Tabilo, com triunfo por 7/6 (1) e 6/3.
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- Sabia que seria díficil, Tabilo saca muito bem, tinha perdido para ele duas vezes. Fiz boas devoluções, estava bastante frio, o que torna difícil também, mas estou feliz como lutei hoje. Quem se adaptar melhor vai ter melhores resultados - celebrou o brasileiro, que também havia sido derrotado pelo rival no ATP 250 de Bucareste, em 2024.
João Fonseca teve paciência
Nesta terça-feira, sob um frio de cerca de 9 graus, o número 1 do Brasil precisou exercitar, entre outras virtudes, a paciência. Isso porque o canhoto e experiente Tabilo tem na variação das jogadas uma de suas maiores armas.
No gráfico abaixo, números da partida desta terça-feira:
João Fonseca vai reencontrar, na próxima rodada, o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen (duplo 6/3). Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 100 de Monte Carlo, em uma batalha de três sets.
2º set: João Fonseca 6/3
- Com um voleio, João fecha o jogo e avança.
- Chileno saca em 15/40, e brasileiro tem dois match-points.
- Com uma curta perfeita, João faz 5/3 e fica perto da vitória.
- Rival manda para fora, e brasileiro conquista a quebra. Vai sacar em 4/3.
- Pupilo de Guilherme Teixeira confirma após salvar dois breaks.
- Tabilo erra devolução, e João salva outro break.
- Carioca erra um voleio, e rival tem nova chance de quebra.
- Número 1 do Brasil salva o break.
- Brasileiro erra voleio curto, e adversário tem um break.
- Game bem equilibrado, João saca em 40/iguais.
- Chileno sai do buraco, salva os três breaks e confirma (3/2).
- Tabilo encaixa bom primeiro saque e salva nova chance de quebra.
- Brasileiro vence ponto no smash e tem novo break.
- Carioca desperdiça as duas chances de quebras.
- João Fonseca vence ponto na rede, e rival saca em 15/40. Brasileiro tem dois breaks.
- Número 1 do Brasil saca para empatar novamente.
- Chileno faz 2/1.
- Brasileiro empata (1/1).
- Tabilo começa no saque e confirma.
1º set: João Fonseca 7/6 (1)
- Com mais um erro do adversário, brasileiro fecha em 7/1.
- João vai sacar em 6/1.
- Brasileiro erra uma curta: 4/1.
- Tabilo manda para a fora a devolução: 4/0.
- Chileno erra, e carioca faz 3/0.
- O brasileiro consegue o minibreak e abre 2/0.
- Parcial será decidida no tiebreak.
- João chama o rival para uma curta, e a devolução vai fora. Brasileiro confirma (6/5).
- Set segue equilibrado: 5/5.
- O brasileiro mantém o saque novamente e faz 5/4.
- Tabilo saca em 40/30 e também confirma.
- Com um winner no contrapé, João faz 4/3.
- Tenista do Chile também confirma (3/3).
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma e vira o placar (3/2).
- Número 1 do Brasil vence um rally e quebra o saque do rival de volta: 2/2.
- João devolve bem o saque, e adversário manda para fora. Brasileiro tem a chance de devolver a quebra.
- Com uma dupla-falta, o carioca tem o saque quebrado.
- Chileno contra-ataca bem e tem o primeiro break do jogo.
- Número 1 do Brasil saca em 0/30 e empata o game.
- Tabilo também confirma sem perder ponto.
- Brasileiro começa o jogo sacando e confirma de zero.
- João Fonseca e Tabilo já estão em quadra.
- Dia frio na cidade alemã, cerca de 9 graus.
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