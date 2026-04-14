João Fonseca quebra escrita contra Tabilo e avança em Munique

João Fonseca conquistou vitória inédita na estreia do ATP 500 de Munique, na Alemanha, nesta terça-feira. Praticamente dois meses após a derrota na abertura do ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro se vingou do chileno Alejandro Tabilo, com triunfo por 7/6 (1) e 6/3.

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- Sabia que seria díficil, Tabilo saca muito bem, tinha perdido para ele duas vezes. Fiz boas devoluções, estava bastante frio, o que torna difícil também, mas estou feliz como lutei hoje. Quem se adaptar melhor vai ter melhores resultados - celebrou o brasileiro, que também havia sido derrotado pelo rival no ATP 250 de Bucareste, em 2024.

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João Fonseca teve paciência

Nesta terça-feira, sob um frio de cerca de 9 graus, o número 1 do Brasil precisou exercitar, entre outras virtudes, a paciência. Isso porque o canhoto e experiente Tabilo tem na variação das jogadas uma de suas maiores armas.

No gráfico abaixo, números da partida desta terça-feira:

Gráfico mostra números da vitória de João Fonseca sobre Alejandro Tabilo em Munique (Reprodução)

João Fonseca vai reencontrar, na próxima rodada, o francês Arthur Rinderknech (26º), que, na segunda-feira, superou o americano Alex Michelsen (duplo 6/3). Semana passada, o tenista da França foi derrotado pelo número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 100 de Monte Carlo, em uma batalha de três sets.

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2º set: João Fonseca 6/3

Com um voleio, João fecha o jogo e avança. Chileno saca em 15/40, e brasileiro tem dois match-points. Com uma curta perfeita, João faz 5/3 e fica perto da vitória. Rival manda para fora, e brasileiro conquista a quebra. Vai sacar em 4/3. Pupilo de Guilherme Teixeira confirma após salvar dois breaks. Tabilo erra devolução, e João salva outro break. Carioca erra um voleio, e rival tem nova chance de quebra. Número 1 do Brasil salva o break. Brasileiro erra voleio curto, e adversário tem um break. Game bem equilibrado, João saca em 40/iguais. Chileno sai do buraco, salva os três breaks e confirma (3/2). Tabilo encaixa bom primeiro saque e salva nova chance de quebra. Brasileiro vence ponto no smash e tem novo break. Carioca desperdiça as duas chances de quebras. João Fonseca vence ponto na rede, e rival saca em 15/40. Brasileiro tem dois breaks. Número 1 do Brasil saca para empatar novamente. Chileno faz 2/1. Brasileiro empata (1/1). Tabilo começa no saque e confirma.

1º set: João Fonseca 7/6 (1)

Com mais um erro do adversário, brasileiro fecha em 7/1. João vai sacar em 6/1. Brasileiro erra uma curta: 4/1. Tabilo manda para a fora a devolução: 4/0. Chileno erra, e carioca faz 3/0. O brasileiro consegue o minibreak e abre 2/0. Parcial será decidida no tiebreak. João chama o rival para uma curta, e a devolução vai fora. Brasileiro confirma (6/5). Set segue equilibrado: 5/5. O brasileiro mantém o saque novamente e faz 5/4. Tabilo saca em 40/30 e também confirma. Com um winner no contrapé, João faz 4/3. Tenista do Chile também confirma (3/3). O pupilo do técnico Guilherme Teixeira confirma e vira o placar (3/2). Número 1 do Brasil vence um rally e quebra o saque do rival de volta: 2/2. João devolve bem o saque, e adversário manda para fora. Brasileiro tem a chance de devolver a quebra. Com uma dupla-falta, o carioca tem o saque quebrado. Chileno contra-ataca bem e tem o primeiro break do jogo. Número 1 do Brasil saca em 0/30 e empata o game. Tabilo também confirma sem perder ponto. Brasileiro começa o jogo sacando e confirma de zero. João Fonseca e Tabilo já estão em quadra. Dia frio na cidade alemã, cerca de 9 graus.

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