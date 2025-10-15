menu hamburguer
João Fonseca vai defender o título de Buenos Aires em 2026

Em 2025, número 1 do Brasil se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
14:22
Em Buenos Aires, João Fonseca conquistou o primeiro ATP da carreira (Arquivo)
Em Buenos Aires, João Fonseca conquistou o primeiro ATP da carreira (Arquivo)
Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, João Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a conquistar um ATP. A façanha aconteceu no saibro de Buenos Aires, onde ele despachou nada menos que quatro anfitriões. Pois, nesta quarta-feira (15), o número 1 do Brasil e 45 do mundo foi confirmado no torneio argentino, que acontece de 7 a 15 de fevereiro (uma semana antes do Rio Open).

Além do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, estão confirmados o anfitrião Francisco Cerundolo (21º), atual vice, o francês Gael Monfils (65º) e os italianos Lorenzo Musetti (7º), semifinalista de Roland Garros e vice do Masters 1000 de Monte Carlo, e Matteo Berrettini (61º). Como se sabe, o tenista da França vai se despedir das quadras em 2026.

Em fevereiro, o triunfo na capital argentina levou João Fonseca ao top 100 pela primeira vez na carreira. Afinal, o carioca chegou como o 99º do mundo no ATP 250 de Buenos Aires. Na campanha até a final, derrotou os donos da casa Tomas Etcheverry (44º), Federico Coria (115º) e Mariano Navone (47º), contra esse último o brasileiro salvou dois match-points, em sua vitória mais dramática neste ano. Na semifinal, o triunfo foi em três sets contra o sérvio Laslo Djere e, na decisão, bateu Cerundolo por 6/4 e 7/6. Outra curiosidade: apenas a final e a primeira rodada foram decididas em sets diretos.

João Fonseca segue para a Basileia

Na terça-feira, João Fonseca caiu na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, na quadra coberta indoor. O algoz do número 1 do Brasil foi o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo, por 7/5 e 7/6.

O próximo desafio do carioca, de 19 anos, é o ATP 500 da Basileia, na Suíça, que começa segunda (20).


João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Divulgação)
João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Divulgação)

