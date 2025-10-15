João Fonseca vai defender o título de Buenos Aires em 2026
Em 2025, número 1 do Brasil se tornou o mais jovem do país a vencer um ATP
Em fevereiro de 2025, aos 18 anos, João Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a conquistar um ATP. A façanha aconteceu no saibro de Buenos Aires, onde ele despachou nada menos que quatro anfitriões. Pois, nesta quarta-feira (15), o número 1 do Brasil e 45 do mundo foi confirmado no torneio argentino, que acontece de 7 a 15 de fevereiro (uma semana antes do Rio Open).
Além do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, estão confirmados o anfitrião Francisco Cerundolo (21º), atual vice, o francês Gael Monfils (65º) e os italianos Lorenzo Musetti (7º), semifinalista de Roland Garros e vice do Masters 1000 de Monte Carlo, e Matteo Berrettini (61º). Como se sabe, o tenista da França vai se despedir das quadras em 2026.
Em fevereiro, o triunfo na capital argentina levou João Fonseca ao top 100 pela primeira vez na carreira. Afinal, o carioca chegou como o 99º do mundo no ATP 250 de Buenos Aires. Na campanha até a final, derrotou os donos da casa Tomas Etcheverry (44º), Federico Coria (115º) e Mariano Navone (47º), contra esse último o brasileiro salvou dois match-points, em sua vitória mais dramática neste ano. Na semifinal, o triunfo foi em três sets contra o sérvio Laslo Djere e, na decisão, bateu Cerundolo por 6/4 e 7/6. Outra curiosidade: apenas a final e a primeira rodada foram decididas em sets diretos.
João Fonseca segue para a Basileia
Na terça-feira, João Fonseca caiu na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, na quadra coberta indoor. O algoz do número 1 do Brasil foi o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo, por 7/5 e 7/6.
O próximo desafio do carioca, de 19 anos, é o ATP 500 da Basileia, na Suíça, que começa segunda (20).
