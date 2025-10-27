Após o título na Suíça, João Fonseca pode enfrentar ex-campeão em Paris

Menos de 24 horas após vencer, no ATP 500 da Basileia, o mais importante título da carreira, João Fonseca desembarcou, nesta segunda-feira (27), em Paris. O número 1 do Brasil e 28 do mundo já chegou à capital francesa, onde estreia no Masters 1000 local contra o canadense Denis Shapovalov, de 24 anos e 26 do ranking.

Curiosamente, o tenista do Canadá foi um dos que o brasileiro, de 19 anos, derrotou na campanha vitoriosa na capital suíça, por 3/6, 6/3, 4/1 e desistência, nas quartas de final.

Caso derrote novamente Shapovalov, João Fonseca poderá fazer um duelo inédito contra o russo Karen Khachanov, décimo cabeça de chave e campeão do torneio em 2018. Na estreia, o atual 14 do mundo, de 29 anos, enfrenta o qualifier americano Ethan Quinn (71 do ranking, de 21 anos).

Dono de sete títulos de ATP, Khachanov já foi top 8 (em 2019, seu melhor ranking) e sua maior conquista foi, justamente, no torneio francês, há sete anos. Na ocasião, o tenista russo (então 18º do mundo) derrotou, na decisão, ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic (vídeo abaixo), que era o vice-líder do ranking. Antes de Nole, o atleta, nascido em Moscou, venceu outros cinco top 10, o alemão Alexander Zverev (5º), o austríaco Dominic Thiem (8º) e o americano John Isner (9º).

Se acontecer o confronto contra Khachanov, será o segundo torneio seguido que o brasileiro mede forças com um ex-campeão. Foi assim no ATP 500 da Basileia, onde sua primeira vítima foi o francês Giovanni Mpetshi Perricard (33º), que defendia o título e acabou derrotado por 7/6 e 6/3.



Caso avance à terceira rodada no último Masters 1000 da temporada, que seriam as oitavas de final, João Fonseca poderá reencontrar seu algoz do torneio de Miami, o australiano Alex De Minaur. Numa eventual quartas de final, o americano Taylor Fritz, que derrotou o brasileiro na segunda rodada do ATP 250 de Eastbourne, na grama, pode cruzar novamente o caminho do pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

João Fonseca pode enfrentar Alcaraz

E um inédito duelo contra o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking? Só poderá acontecer, em Paris, numa eventual semifinal. Se não rolar nesta semana, o primeiro embate entre os dois já foi anunciado, em uma exibição em Miami, no dia 8 de dezembro.

Por fim, o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, é o mais forte entre todos os favoritos que podem cruzar o caminho do brasileiro, caso chegue à primeira final de Masters 1000 na carreira.



Até agora, em torneios desse nível, João Fonseca tem como melhores resultados a terceira rodada de Miami e de Cincinnati, ambos em quadra rápida, como a de Paris.