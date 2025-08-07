João Fonseca estreia no Masters 1000 de Cincinnati; acompanhe

Em seu último torneio antes do US Open, João Fonseca estreia, nesta quinta-feira, no Masters 1000 de Cincinnati, também nos EUA. O adversário do número 1 do Brasil e 49 do mundo é o chinês Yunchaokete Bu (76º, de 23 anos), em confronto inédito. O torneio tem transmissão da ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+ O brasileiro perdeu o primeiro set por 6/4.



➡️ Ace do Acioly: João Fonseca e o xadrez do circuito mundial



➡️ João Fonseca tem adversário definido em Cincinnati



➡️ Cincinnati recebeu investimento bilionário; vídeo

continua após a publicidade

Bu começou a partida confirmando o serviço, e João Fonseca fez o mesmo na sequência. Sem quebras, o set chegou ao 2/2. No sexto game, sacando em 2/3, o brasileiro, com um erro não-forçado que parou na rede, cedeu a primeira quebra da partida. O chinês sacou na sequência em 4/2 e 15/40, e o carioca aproveitou o primeiro break para devolver a quebra. Depois, empatou em 4/4. Sacando em 4/5, João Fonseca cometeu uma dupla falta no 40/40, mas acabou salvando o ponto seguinte, que era um set point, com um erro não-forçado do oponente. No entanto, no mesmo game, com um erro de backhand na rede, o brasileiro cedeu nova quebra e perdeu o primeiro set por 6/4.

O tenista chinês começou o segundo set confirmando o saque, e o brasileiro fez o mesmo em seguida. No terceiro game, João Fonseca voltou a quebrar o rival. Em seguida, o número 1 do Brasil sacou e abriu 3/1. No quinto game, Bu salvou um break.

continua após a publicidade

Em torneios desse nível, a melhor campanha do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, foi ter chegado à terceira rodada de Miami, em março, numa quadra rápida bastante semelhante com a de Cincinnati. Naquela semana, o carioca levou a virada do então número 11 do mundo, o australiano Alex De Minaur.

O rival do brasileiro desta quinta-feira soma 8 vitórias em 29 jogos de ATP na temporada. Desses triunfos, nenhum foi contra top 50. O jovem carioca, por sua vez, aos 18 anos, tem 15 vitórias em 26 partidas desse nível na temporada, além de 10 vitórias em 11 jogos de Challengers.

continua após a publicidade

➡️ US Open conta com premiação recorde; veja valores

Semana passada, o tenista chinês venceu o tcheco Vit Kopriva (80º) na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto e caiu na fase seguinte diante do italiano Lorenzo Sonego. Já João Fonseca parou na estreia, diante do australiano Tristan Schoolkate.

O atleta nascido em Xinjiang e ex-número 5 do mundo juvenil não ganha uma partida contra um jogador com esse ranking há, praticamente, 11 meses, desde o ATP 500 de Pequim, na China, em setembro do ano passado. Naquela semana, então como o 96º do mundo, o anfitrião venceu três partidas, incluindo o italiano Lorenzo Musetti (18º) e o russo Andrey Rublev (6º), antes de ser superado pelo italiano e líder do ranking, Jannik Sinner, na semifinal.

Na semana anterior, também na China, em Hangzhou, Bu derrotou outro top 30, no caso, o russo Karen Khachanov (23º).

Compatriota de João Fonseca derrotou o chinês em 2024



Em maio do ano passado, Yunchaokete foi derrotado na segunda rodada do qualifying de Roland Garros por um compatriota de João Fonseca: Gustavo Heide.

Heide derrotou Bu no quali de Roland Garros em 2024 (Reprodução)

O tenista chinês, no início de novembro, conquistou sua mais recente vitória contra um top 60 em torneios ATP: o anfitrião Adrian Mannarino (54º), na estreia de Metz, na França.



O vencedor do duelo entre João Fonseca e Bu enfrenta, na segunda rodada, o espanhol Alejando Fokina, número 19 do mundo e cabeça de chave número 17 do torneio. Há duas semanas, o tenista da Espanha desperdiçou três match-points na final e foi vice do ATP 500 de Washington. Semana passada, Fokina abandonou, no terceiro set, partida de oitavas de final de Toronto diante de Rublev.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Últimos campeões de Cincinnati

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner