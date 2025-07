João Fonseca faz história ao avançar de fase em Wimbledon

Após derrotar o americano Jenson Brooksby (101 do mundo, de 24 anos), por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4, o carioca, de 18 anos e 54 do mundo, se tornou o tenista mais jovem a chegar à terceira rodada de Roland Garros e Wimbledon no mesmo ano desde Andy Roddick em 2001. João Fonseca ainda se tornou o mais jovem desde 2011 a chegar à terceira rodada britânica.

Na sexta-feira, brasileiro enfrenta, na terceira rodada e pela primeira vez na carreira, o qualifier chileno Nicolas Jarry (143º e ex-top 16), algoz do americano Learner Tien, por 6/2, 6/2 e 6/3 . Na estreia, o tenista chileno, de 29 anos, desbancou o dinamarquês Holger Rune, oitavo do mundo. Essa é a sexta participação de Jarry em Londres, e a segunda vez que ele alcança a terceira fase, repetindo o feito de 2023, sua melhor campanha até hoje.

João Fonseca é o primeiro brasileiro desde 2010 a chegar à terceira rodada de Wimbledon (Foto: Henry Nicholls / AFP)

João Fonseca e sua ascensão meteórica

João Fonseca vem chamando atenção desde o final de 2024, ao se tornar o mais jovem a ser campeão do ATP Next Gen de forma invicta. Disputando apenas seu terceiro Grand Slam, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, já iguala seu maior feito nesse nível de torneio. Em Roland Garros, mês passado, quando parou nessa fase. Até agora, é o maior feito do brasileiro em Grand Slams. Já no Aberto da Austrália, após derrotar o russo Andrey Rublev (9º) na estreia, o carioca perdeu na segunda rodada.

Rival de João Fonseca foi vice em Eastbourne

No último sábado, após furar o qualifying (vencendo dois jogos), o tenista americano, perdeu a final do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, também na grama, para o compatriota Taylor Fritz (4º), que conquistou o tetracampeonato. Brooksby venceu seis partidas, contando com o qualy, no torneio britânico, até chegar à decisão.



Vale lembrar que, em Eastbourne, Fritz também derrotara, nas oitavas de final, João Fonseca.

Ex-número 33 do mundo (seu melhor ranking, alcançado em 2022), Brooksby venceu, em 2025, o primeiro ATP da carreira: no saibro de Houston, derrotando o compatriota Frances Tiafoe na decisão. Com o título, o americano pulou da 507ª colocação para o 172º lugar.