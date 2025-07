Saiba qual a principal arma do próximo rival de João Fonseca em Wimbledon

No alto de seus 2,01m, o próximo rival de João Fonseca em Wimbledon, na sexta-feira, pela terceira rodada, tem no potente saque a sua maior arma. Tanto que, na carreira, que começou em 2014, o qualifier chileno Nicolas Jarry, de 29 anos e ex-16º do mundo, fez 2004 aces em 216 partidas de ATP na carreira (até o domingo passado, antes do torneio inglês). Desses, 158 saques indefensáveis haviam sido em 19 jogos de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Imagens da emoção de João Fonseca com a segunda vitória em Wimbledon

Embora tivesse jogado apenas 19 partidas (com 13 derrotas) de ATP na temporada, devido ao baixo ranking (143º), o chileno ocupava, até domingo passado, o 41º lugar na lista dos que mais fizeram aces no ano. Em Wimbledon, Jarry fez mais 40 aces até agora, contando apenas os dois jogos da chave principal, sendo 31 deles na vitória de estreia em cinco sets sobre o dinamarquês Holger Rune, oitavo do mundo.

➡️ Imagens da quarta-feira chuvosa em Wimbledon

➡️ Com Sinner, imagens do segundo dia de Wimbledon

➡️ Alcaraz sofre, mas vence em cinco sets a estreia contra Fognini

Nessa mesma lista, com 132 aces em 16 jogos antes de Wimbledon, João Fonseca aparecia em 54º (mesma posição que ocupa no ranking, o melhor de sua carreira). Em dois jogos em Londres, o brasileiro fez mais 20 aces, a maior parte deles em momentos cruciais.

continua após a publicidade

Jarry, nesta quarta, derrotou o americano Learner Tien, por 6/2, 6/2 e 6/3 . Essa é a sexta participação de Jarry em Londres, e a segunda vez que ele alcança a terceira fase, repetindo o feito de 2023, sua melhor campanha até hoje.





O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, por sua vez, está debutando em Wimbledon e já está na terceira rodada. Caso derrote Jarry, o jovem brasileiro vai alcançar, pela primeira vez em três Grand Slams, as oitavas de final. Em maio, João Fonseca chegou à terceira rodada de Roland Garros e, em janeiro, à segunda fase do Aberto da Austrália.

continua após a publicidade

Nicolas Jarry é o 41º que mais aces fez no ano. João Fonseca, o 54º (Reprodução/ATP)

João Fonseca iguala feito de Roddick em Wimbledon

Com a vitória desta quarta-feira sobre Jenson Brooksby (101º), João Fonseca se tornou o mais jovem desde o também americano Andy Roddick (ex-número 1 do mundo), em 2001, a alcançar a terceira rodada de Wimbledon e Roland Garros na mesma temporada.

João Fonseca é o primeiro brasileiro desde 2010 a chegar à terceira rodada de Wimbledon (Foto; HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE









➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte