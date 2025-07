João Fonseca protagonizou um lindo gesto após derrotar o americano Jenson Brooksby (101 do mundo, de 24 anos), por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4. O carioca de 18 anos presenteou uma senhora com sua camisa após acertá-la durante a partida.

Na sexta-feira, brasileiro enfrenta, na terceira rodada e pela primeira vez na carreira, o qualifier chileno Nicolas Jarry (143º e ex-top 16), algoz do americano Learner Tien, por 6/2, 6/2 e 6/3 . Na estreia, o tenista chileno, de 29 anos, desbancou o dinamarquês Holger Rune, oitavo do mundo. Essa é a sexta participação de Jarry em Londres, e a segunda vez que ele alcança a terceira fase, repetindo o feito de 2023, sua melhor campanha até hoje.

O jogo de João Fonseca

Brooksby começou o jogo confirmando o serviço, e o brasileiro fez o mesmo em seguida. Sem break, João Fonseca fez 2/2. No quinto game, o número 1 do Brasil teve os primeiros dois breaks da partida. E aproveitou logo o primeiro para quebrar o saque do rival. Em seguida, sacou e abriu 4/2. O carioca sacou em 4/3 e 15/40 e salvou dois breaks. Dois games depois, João Fonseca venceu o primeiro set, após 34 minutos.

O brasileiro teve dois breaks na abertura da segunda série, ambos salvos pelo rival. Sem quebras, o adversário de João Fonseca sacou e fez 5/4. Em seguida, sacando em 15/40, o número 1 do Brasil salvou dois set points. Dois games depois, o carioca ainda salvou outros dois set points, mas perdeu o saque e o set.

Na abertura do terceiro set, João Fonseca quebrou o rival. Dois games depois, o brasileiro repetiu a dose e fez 3/0. Brooksby devolveu uma das quebras quando o número 1 do Brasil sacou em 3/0. Em seguida, sacou e diminuiu a vantagem do carioca para 3/2. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira sacou muito bem e fez 4/2. No game seguinte, Fonseca conquistou nova quebra. O brasileiro, na sequência, sacou para fechar a parcial.

João Fonseca é cumprimentado pelo americano Jenson Brooksby após a vitória em Londres (Foto: Henry Nicholls / AFP)

O americano salvou dois breaks no primeiro game do quarto set. Dois games depois, um dos mais longos da partida, Brooksby salvou outros quatro e fez 2/1. O rival do brasileiro sacou em 2/2 e chegou a salvar um break, mas João Fonseca conquistou nova quebra. No game seguinte, o número 1 do Brasil salvou um break e fez 4/2. Novamente pressionado, Brooksby salvou dois breaks no sétimo game. Heróico, o 101 do mundo devolveu a quebra quando o brasileiro sacou em 4/3. O americano seguiu lutando, e João Fonseca, sacando em 5/4, saiu de 0/40, salvou os últimos três breaks e fez história novamente.